Acceso l’albero, al via il Natale all’Auditorium Parco della Musica

Una stagione ricchissima di eventi tra performance dal vivo, arti sceniche, spettacoli di nuova generazione, gospel, iniziative dedicate ai bambini e prime produzioni: il periodo natalizio torna ad animare l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, con un programma che proseguirà fino al 6 gennaio 2026.

La festa si apre con l’accensione dell’albero in Cavea e l’esibizione del Coro Gospel Amazing Grace, seguita alle 19 dal concerto dell’Orchestra Popolare del Saltarello.

“Le festività rappresentano un momento prezioso per tutta la città, un’occasione per ritrovare il senso del vivere insieme, della bellezza condivisa e della partecipazione collettiva.

Anche quest’anno abbiamo messo a punto una programmazione straordinaria per ampiezza, qualità e varietà – sottolinea l’amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci – con oltre un mese di appuntamenti fra esibizioni dal vivo, performance, arte circense contemporanea e attività gratuite nella nostra Cavea pensate per ogni fascia d’età.

Il Natale all’Auditorium è un vero abbraccio alla città: un luogo dove famiglie, giovani e artisti possono incontrarsi e condividere talento, emozione e creatività.”

Per tutto il periodo natalizio, la Cavea ospiterà attività gratuite rivolte alle famiglie, in un clima di festa e convivialità. Il prossimo fine settimana vedrà protagonisti Heart Gospel in Music (sabato 13 dicembre, ore 18.30) e EtnoMusa (domenica 14 dicembre), in collaborazione con Musica Sapienza.

Sabato 20 dicembre salirà sul palco MusaJazz, mentre domenica 21 dicembre la Cavea sarà animata dai suoni della tradizionale parata di pifferi e zampogne.

Il 26 dicembre, alle 17, tornerà il Coro Gospel Amazing Grace, seguito il 27 dall’energia della P-Funking Band e domenica 28 da un nuovo appuntamento gospel.

Il nuovo anno si aprirà il 1º gennaio, dalle 15 alle 20, con Il Primo Ballo – Invasione di balli sociali, un grande momento di festa aperto a tutti.

A chiudere il calendario natalizio, sabato 3 e domenica 4 gennaio, saranno i cori della Federcori Gospel, che porteranno in Cavea il calore e la spiritualità del canto gospel.

Grande spazio anche ai concerti:

– Giovedì 4 dicembre, l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti proporrà musiche di Paolo Fresu.

– Il 6 dicembre, la pianista e cantante cubana Jany McPherson presenterà A Long Way, un viaggio personale tra jazz e sonorità latine.

A seguire: Tazenda (8 dicembre), Peppe Voltarelli e Luca Ciarla (10 dicembre), Antonio Pascuzzo (12 dicembre), Indaco (13 dicembre), Joe Barbieri (17 dicembre), Mimmo Locasciulli (18 dicembre), Agadez (18 dicembre), Cartoon Heroes (23 dicembre), Gerardo Di Lella (25 dicembre), Angelo Branduardi (26 dicembre), Luca Barbarossa (26 dicembre con repliche il 27, 28 e 29).

Il 27 dicembre segnerà inoltre il ritorno al pianoforte del maestro Giovanni Allevi.

Carmen Consoli sarà protagonista il 28 dicembre, mentre il 30 dicembre arriveranno i Gipsy Kings.

Inizio 2026 con Nicola Piovani (2 gennaio) e infine Ambrogio Sparagna con l’Orchestra e il Coro Popolare dell’Auditorium, che porteranno in scena La Chiarastella il 5 e 6 gennaio.

Il programma include anche OPS! 2026, la rassegna di circo contemporaneo dal 27 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, oltre a eventi teatrali, appuntamenti di danza e mostre.

Il brindisi di Capodanno sarà affidato a Edoardo Leo, in scena con Ti racconto una storia, il suo spettacolo cult che unisce letture, musica e ironia, accompagnato da Jonis Bascir (31 dicembre e 1 gennaio).

Gli amanti della danza potranno assistere al ritorno di Las Estrellas (3 e 4 gennaio), il gala spagnolo curato da Daniele Cipriani, con protagonisti di prima grandezza del flamenco e della danza iberica, capitanati dal carismatico bailaor Sergio Bernal.

Tra le novità del periodo prenatalizio, anche un’anteprima speciale di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura, promossa dalla Fondazione Musica per Roma e curata da Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, con la presentazione del nuovo libro di Alberto Angela, Cesare. La conquista dell’eternità, edito da Mondadori, il 13 dicembre alle ore 18.

