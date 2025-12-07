Manarola accende il Presepe Luminoso delle Cinque Terre

Manarola si prepara a dare nuova vita al suo Presepe di Luci, uno degli appuntamenti più iconici dell’inverno nelle Cinque Terre.

Oggi Domenica 7 dicembre 2025 prenderà avvio la 64ª edizione dell’accensione dell’installazione ideata da Mario Andreoli, visitabile fino al 18 gennaio 2026.

Oltre 250 sagome luminose – realizzate con materiali semplici e di recupero, trasformati con creatività dall’ex ferroviere – torneranno a disegnare l’anfiteatro di muretti a secco e vigneti che incornicia il borgo.

Dalla scomparsa di Mario Andreoli nel 2022, il progetto è portato avanti dall’Associazione Presepe di Manarola, insieme al CAI La Spezia, mentre il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Comune di Riomaggiore garantiscono sostegno, tutela paesaggistica e continuità a questa straordinaria opera che dialoga da sempre con il territorio.

L’edizione di quest’anno introduce una novità molto attesa: in occasione dell’accensione, per la prima volta dopo tredici anni si potrà raggiungere Manarola da Riomaggiore percorrendo la Via dell’Amore, aperta gratuitamente in entrambi i sensi dalle 15.00 del 7 dicembre.

La giornata sarà arricchita da numerosi appuntamenti diffusi: i mercatini natalizi della Pro Loco (9.00-20.00), la musica itinerante della Filarmonica “G. Puccini” dalle 14.30, il concerto gospel del “The Smiling Faces Choir” alle 15.30 nella chiesa di San Lorenzo, l’apertura del Mulino Piè de Campu a cura dell’Associazione Radici (16.00-19.00) e dell’Oratorio con una mostra fotografica (16.00-18.30).

Alle 17.20 partirà la fiaccolata del CAI La Spezia, cui seguiranno i saluti istituzionali e l’attesissima accensione del presepe.

Il Presepe di Luci di Manarola nasce nel 1961, quando Andreoli illuminò le Tre Croci per adempiere a un desiderio del padre. Da quel gesto germogliò un’opera che si è ampliata anno dopo anno, superando oggi le 250 figure disseminate sulle terrazze affacciate sul mare. L’ex ferroviere ha dedicato decenni a questo sogno, trasformando le notti di Manarola in un panorama luminoso conosciuto in tutto il mondo.

