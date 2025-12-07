Futsal Senise travolgente: 12-0 al Maschito e primato in classifica

Vittoria netta e convincente per il Futsal Senise, che tra le mura amiche travolge il Maschito con un sonoro 12-0. Un successo che permette alla squadra bianconera di agganciare il primo posto in classifica, complice il pareggio del Gorgoglione a Valsinni per 6-6.

Prestazione maiuscola quella offerta dai ragazzi di mister Masiello, scesi in campo con determinazione, concentrazione e grande spirito di squadra. Il Senise ha imposto sin da subito il proprio ritmo, mostrando solidità difensiva e un’ottima condizione fisica, oltre a una notevole efficacia sotto porta. Una gara gestita con maturità, senza lasciare spazio agli avversari e mantenendo alta l’intensità per tutti i minuti di gioco.

Un successo importante non solo per la classifica, ma anche per il morale del gruppo, che conferma di essere in crescita e di avere tutte le carte in regola per restare ai vertici del campionato.