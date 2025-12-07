F1: Norris campione del mondo 2025, Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi

Il pilota britannico della scuderia di Woking ha conquistato il Mondiale Piloti 2025 di Formula 1.

Gli è stato sufficiente ottenere la terza posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi – gara dominata da Max Verstappen – per assicurarsi il primo titolo iridato della propria carriera.

Sul tracciato di Yas Marina, il compagno di squadra australiano ha chiuso al secondo posto, completando la doppietta per il team.

La graduatoria finale recita: primo il pilota inglese con 423 punti, seguito dall’olandese a 421 e dall’australiano a 410.

Verstappen si è aggiudicato l’ultima corsa dell’anno, ma il portacolori del team papaya ha potuto festeggiare comunque: grazie al terzo posto, ha chiuso la stagione con un margine di soli due punti sul rivale della Red Bull. Il mondiale si conclude così con 423 punti per il nuovo campione, 421 per Verstappen e 410 per l’altro rappresentante della squadra inglese, secondo al traguardo nell’epilogo di Abu Dhabi.

Il nuovo campione del mondo non ha trattenuto le lacrime subito dopo il traguardo. Nel messaggio via radio rivolto ai box, il giovane britannico ha ringraziato tutta la squadra, scherzando tra le lacrime: “Non sto piangendo…”.

È il suo primo titolo iridato, arrivato al termine di una stagione straordinaria e decisa soltanto nell’ultima gara, con un margine minimo sull’olandese.

Anche nell’intervista post-gara l’emozione è stata incontenibile: “Non pensavo che avrei pianto, e invece eccomi qui. Sono orgoglioso di aver fatto emozionare tante persone: è stato un percorso lungo e voglio dire grazie al team e alla mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dal primo giorno. È una gioia incredibile”.

