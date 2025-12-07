Cremlino: ‘La strategia Usa sull’Europa è in linea con Mosca’

Il Cremlino accoglie con favore gli orientamenti aggiornati della strategia statunitense per la sicurezza nazionale introdotti da Donald Trump.

Secondo Mosca, le nuove linee — che contengono una forte critica nei confronti dell’Europa e mettono in guardia dal rischio di una “estinzione della civiltà occidentale” — risultano in larga misura compatibili con la propria impostazione geopolitica.

A sostenerlo è il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov, citato dall’agenzia Tass. «Le modifiche introdotte sono per molti aspetti in sintonia con la prospettiva che abbiamo delineato da tempo», ha affermato il portavoce.

Peskov ha aggiunto che tali convergenze potrebbero creare uno spazio di collaborazione con Washington su uno dei dossier più delicati: la guerra in Ucraina.

«Forse possiamo guardare a questi sviluppi come a un piccolo segnale che consentirà di proseguire un dialogo costruttivo e lavorare insieme per arrivare a una soluzione pacifica del conflitto», ha dichiarato.

L’apertura russa arriva in un momento di forti tensioni con l’Europa, che secondo la nuova dottrina trumpiana non starebbe facendo abbastanza per garantire la propria sicurezza, esponendosi — secondo la retorica del documento — al rischio di un declino irreversibile.

