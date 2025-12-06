Winter Tour Edition: Simone Rugiati e il videomaker raccontano la Basilicata anche d’inverno

Sarà Matera, il 12 dicembre alle ore 16, a inaugurare ufficialmente la Winter Tour Edition, nuova tappa del progetto di comunicazione territoriale che rinnova e amplifica il percorso avviato nella scorsa estate.

L’evento di apertura, presso il Palazzo Malvinni Malvezzi, ospiterà partner istituzionali, produttori del Basilipacco, imprese culturali e una prima area expo dedicata alle eccellenze lucane, che diventerà anche il set iniziale delle riprese del team guidato da Simone Rugiati.

Lo chef sarà presente per tutto il percorso del Tour, accompagnato dal videomaker che seguirà ogni spostamento per costruire un racconto completo, continuo e autentico, chiarendo in modo definitivo che sarà lui in prima persona a esplorare e documentare la Basilicata in questa edizione invernale.

Elemento centrale dell’intero percorso è la piattaforma digitale dedicata, www.sinapsilucana.it, uno spazio concepito per ospitare contenuti, video, itinerari, sezioni tematiche, materiali di approfondimento e contributi dei partner.

La piattaforma fungerà da archivio stabile e strumento operativo per Comuni, operatori culturali, imprese e produttori coinvolti nel progetto.

La Winter Tour Edition è ideata, promossa e coordinata da Sinapsi Lucana. La presidente, Giusy Chiaradia, sottolinea: “Tutto il Winter Tour nasce da un’indagine sui nuovi mezzi di comunicazione, con l’obiettivo di liberarli dall’approssimazione, dai meccanismi manipolatori e dalle logiche dello spot.

Abbiamo costruito un percorso che rimette al centro autenticità, metodo e partecipazione. Sinapsi coordinerà l’intero progetto, con un’attenzione continua alla qualità del racconto”.

Il progetto cresce grazie al sostegno dell’Anci Basilicata, guidata dal presidente Gerardo Larocca, che coinvolge sindaci e amministratori impegnati nella valorizzazione dei propri territori e nel rafforzamento della rete istituzionale.

A questo si affianca il contributo del professor Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’Anci.

Un ruolo altrettanto essenziale è ricoperto da Cna Matera, che ha sostenuto sin da subito il Tour e ha contribuito in modo determinante al consolidamento della rete delle imprese e delle filiere coinvolte, rafforzando il sistema di collaborazioni alla base dell’iniziativa.

Dopo il taglio del nastro si passerà tra vicoli, luci e paesaggi materani, il viaggio proseguirà con city pass, musei del pane e l’esperienza guidata dal maestro panificatore Antonio Nobile.

Le tappe successive attraverseranno Brindisi di Montagna, la Grancia, il Vulture, Potenza, l’area sud e la Val d’Agri fino al Parco Nazionale del Pollino, dove il 16 dicembre è prevista la chiusura.

Nel racconto troveranno spazio attività esperienziali come l’introduzione al turismo outdoor e al bike tourism con Asd Bike Explor, la ricerca del tartufo con i tartufai del Serrapotamo nell’area del Pollino, le tradizioni e l’indotto commerciale dei salumi di Picerno.

Sono inoltre previste collaborazioni con realtà Slow Food, con ricerche e riproduzioni del pane tipico e delle varietà locali, insieme al contributo del Consorzio del Pecorino di Filiano e dell’Anab, presenti nei percorsi dedicati alla biodiversità, alle pratiche agricole e zootecniche e al patrimonio dei saperi tradizionali.

L’intero itinerario includerà il Parco del Pollino, già presente tra i partner, che verrà valorizzato all’interno del racconto per la sua importanza naturalistica e culturale.

All’interno del progetto è integrato anche il Basilipacco – Il Natale da scartare e scoprire, un box esperienziale acquistabile mediante la piattaforma di riferimento, contenente prodotti lucani e QR interattivi che si colloca come strumento innovativo di marketing territoriale, perfettamente connesso alla narrazione digitale del Tour.

La rete dei partner coinvolge Anci Basilicata, Camera di Commercio, consorzi, associazioni di categoria, produttori locali, imprese culturali e turistiche e si svilupperà per un anno di produzioni condivise con Simone Rugiati e S-Chef for Future.

Gli obiettivi di questa nuova edizione sono la destagionalizzazione dei flussi turistici, il rafforzamento dell’immagine della Basilicata come meta autentica e fruibile tutto l’anno, la creazione di un patrimonio video-fotografico a disposizione di Comuni e partner per la promozione 2026 e la valorizzazione delle comunità come protagoniste del racconto.