Senise: riconsegnata ai fedeli la statua restaurata dell’Immacolata

È stata ufficialmente riconsegnata alla comunità di Senise la statua della Madonna Immacolata, oggetto negli ultimi mesi di un accurato restauro che ha riportato alla luce colori, dettagli e finiture originarie ormai compromesse dal tempo. L’opera, collocata all’interno della chiesa di San Francesco, ha riacquistato il suo splendore grazie a un intervento specialistico che ha interessato sia la superficie pittorica sia la struttura lignea.

La statua, che raffigura l’Immacolata con le mani sul petto e lo sguardo rivolto verso l’alto, è tornata a mostrare la vivacità delle cromie: l’abito arancio, il mantello dalle tonalità verdi e la base nuvolata che simboleggia l’iconografia mariana tradizionale. Le fotografie fornite dalla parrocchia mostrano chiaramente come il restauro abbia recuperato anche le venature e le patine originali, restituendo profondità e armonia alla figura.

Particolare attenzione è stata dedicata alla base, dove è riemersa una vecchia iscrizione – ormai consumata – e dove è stato riposizionato il cartiglio donativo in ottone, che ricorda l’offerta della famiglia Bonito in memoria di Raffaele. Un dettaglio prezioso che lega l’opera alla storia affettiva e devozionale del paese.

La riconsegna della statua rappresenta un momento significativo per la comunità senisese, da sempre molto legata al culto dell’Immacolata. Il restauro non solo preserva un bene artistico di valore, ma restituisce ai fedeli un simbolo identitario che accompagnerà le celebrazioni dei prossimi anni.

La parrocchia ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito all’intervento, sottolineando l’importanza di continuare a tutelare il patrimonio storico e religioso del territorio. La statua restaurata, ora nuovamente esposta, sarà protagonista delle iniziative legate alla festa dell’8 dicembre.