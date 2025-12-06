Mercatini, la vera magia del Natale

BOLZANO – Si accendono le luminarie e prendono vita i tradizionali bazar natalizi: le casette in legno, ricche di colori, profumi e lavorazioni artigiane, tornano a trasformare l’atmosfera delle Feste in qualcosa di ancora più incantato.

Il clima natalizio è già nell’aria: gli chalet risplendono tra luci e decorazioni e continueranno ad animare strade e piazze fino alla Vigilia, o in alcune località persino fino all’Epifania.

L’ente European Best Destinations ha pubblicato la graduatoria dei mercatini tradizionali che valgono un viaggio.

1. Zurigo – Wienachtsdorf

In vetta troviamo il villaggio natalizio di Zurigo, aperto fino al 23 dicembre: un mare di luci accoglie i visitatori nella grande Sechseläutenplatz, dove un enorme albero scintillante domina 100 stand in legno con prodotti artigiani, vin brûlé e cucina regionale. Imperdibili anche la Weihnachtsallee, vicino alla stazione ferroviaria, con circa 80 bancarelle, e Illuminarium, lo spettacolo di proiezioni e musica nel cortile del Museo nazionale.

2. Vienna – Rathausplatz

Secondo posto per il mercato viennese nella celebre Rathausplatz, aperto fino al 26 dicembre. Un enorme albero decorato, piste di pattinaggio e oltre 150 chalet con oggetti fatti a mano, dolci, specialità locali e bevande calde rendono la piazza una scenografia da fiaba.

3. Strasburgo – Il mercato storico dell’Avvento

Medaglia di bronzo al mercatino di Strasburgo, tra i più antichi d’Europa. Fino al 24 dicembre, la città – definita la capitale del Natale – si trasforma in un mondo incantato con 300 bancarelle disseminate tra piazze e vicoli del centro. Le sue origini risalgono al 1570, una tradizione alsaziana ricca di atmosfera.

4. Manchester – Mercatini diffusi in città

In quarta posizione, il grande mercato natalizio di Manchester, distribuito tra Albert Square, Cathedral Gardens e Piccadilly Gardens. Fino al 21 dicembre, oltre 220 stand offrono street food, artigianato e addobbi fatti a mano, con giostre e una pista di pattinaggio a completare la scenografia.

5. Praga – Piazza della Città Vecchia

Quinto posto per il suggestivo mercatino di Praga, aperto fino al 6 gennaio: la piazza principale si illumina sotto le torri gotiche e gli edifici barocchi. Un imponente albero di Natale fronteggia l’Orologio astronomico e le bancarelle propongono vetri soffiati, giocattoli intagliati e artigianato ceco.

6. Dresda – Striezelmarkt

Sesta posizione per lo storico Striezelmarkt, datato 1434, il più antico della Germania. Fino al 24 dicembre, la piazza Altmarkt ospita la tradizionale piramide natalizia alta 14 metri, tra profumi di mandorle tostate e pan di zenzero speziato.

7. Tallinn – Mercatino medievale

Il settimo posto spetta al mercato natalizio di Tallinn, attivo fino al 27 dicembre nella piazza del Municipio, circondata da edifici medievali. Nato nel 1441, presenta ancora oggi casette in legno con artigianato estone e specialità come pane nero con pesce affumicato, salsicce di alce e vin brûlé nordico.

8. Bolzano – Atmosfera alpina in piazza Walther

Ottava posizione per il mercatino di Bolzano: piazza Walther si trasforma in un villaggio alpino con chalet che vendono decorazioni, prodotti fatti a mano e delizie locali. Dal 28 novembre al 6 gennaio anche il vicino Parco di Natale si anima con luci, bancarelle e musica.

9. Graz – Mercatini diffusi nel centro storico

Penultimo posto per Graz, dove fino al 24 dicembre ogni piazza – dalla romantica Glockenspielplatz al quartiere francescano – ospita un proprio mercatino. In città si può ammirare anche un grande presepe scolpito nel ghiaccio e il calendario dell’Avvento proiettato sulla facciata del municipio.

10. Gengenbach – L’Avvento nella Foresta Nera

A chiudere la top ten è il mercatino di Gengenbach, noto per il calendario dell’Avvento più grande del mondo: la facciata del municipio barocco diventa ogni sera una pagina illuminata, simile a un libro di fiabe. Il mercato è raccolto, ma incantevole, incastonato tra le vie medievali e ricco di sapori regionali.

ANSA