Latronico: Bolognetti tuteli la sua salute

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime la sua vicinanza e solidarietà a Maurizio Bolognetti, Segretario dei Radicali Lucani e strenuo difensore di battaglie civili e di libertà, in merito alla sua attuale azione nonviolenta.

“Apprendiamo con forte preoccupazione le condizioni di salute di Maurizio Bolognetti, che sta portando avanti, con la determinazione che da sempre lo contraddistingue, una forma di protesta assai afflittiva in nome di princìpi e di diritti fondamentali in cui crede fermamente”, dice Latronico.

“Riconosco la dignità e l’importanza delle sue battaglie per la libertà e lo Stato di Diritto, elementi cardine di ogni democrazia matura. La storia politica e civile di Bolognetti è testimonianza di un impegno radicale e nonviolento per la trasparenza e la legalità, valori che devono essere tutelati e promossi in ogni sede istituzionale”.

L’assessore Latronico lancia un sentito appello: “Il mio primo pensiero e la mia più grande preoccupazione sono rivolti alla salvaguardia della vita e dell’integrità fisica di Bolognetti. Nessuna battaglia, per quanto giusta e nobile, può valere il sacrificio della propria salute o della propria vita. Faccio appello a Maurizio, affinché desista da forme di lotta così drastiche e afflittive per il suo corpo. Il suo contributo al dibattito pubblico e alla vita democratica della nostra regione è prezioso e non può venire meno. Lo invito caldamente a tutelare se stesso e la sua salute”.