Una cena Nerazzurra: il Natale dell’Inter Club Senise con Nicola Berti

Una serata da veri nerazzurri, un tuffo nel cuore della passione interista.

È questo lo spirito che accompagnerà la Cena di Natale organizzata dall’Inter Club Senise 1973, un incontro che promette un’emozione speciale grazie alla presenza di un ospite d’eccezione: la legend Nicola Berti, protagonista indimenticato della storia interista.

L’evento si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 20:00, nella suggestiva cornice della Sala L’Infinito in via Papa Giovanni XXIII a Senise (PZ).

Una serata pensata per riunire tifosi, famiglie e appassionati di ogni età, con due proposte culinarie dedicate: il menù senior a 50 euro e il menù junior a 30 euro, così da rendere la partecipazione accessibile anche ai più giovani.

Durante la cena sarà protagonista anche il mondo Bomber, con un momento dedicato alle football legends e all’incontro con i tifosi, per foto, racconti e aneddoti che faranno rivivere alcune delle pagine più amate del calcio nerazzurro.

Le adesioni dovranno essere confermate entro il 10 dicembre e, vista la disponibilità limitata dei posti, è consigliabile prenotare al più presto contattando il numero 339 1810405 – Nicola.

Un appuntamento imperdibile per il popolo nerazzurro della Basilicata, pronto a festeggiare il Natale nel segno della passione, della memoria e di una leggenda che ha fatto battere il cuore di intere generazioni.