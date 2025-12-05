Povertà in aumento nel Potentino: +20% di richieste d’aiuto. Presentato il Rapporto Caritas 2025
La povertà cresce nel territorio potentino e a confermarlo sono i dati contenuti nel Rapporto Povertà ed Esclusione Sociale 2025, presentato nel Centro Caritas “A Casa di Leo” a Potenza, durante il Giubileo degli Amministratori e dei volontari Caritas. Un documento che, come richiama il titolo “Spes contra spem – Speranza contro ogni speranza”, offre uno sguardo lucido sulle fragilità emergenti, ma anche sulle risposte che la rete Caritas prova a costruire quotidianamente.
Crescono le persone in difficoltà: +19,7% in tre anni
Nel 2024 i 26 Centri di Ascolto della diocesi hanno incontrato 4.442 persone, con un incremento del 19,7% rispetto al triennio precedente.
Il profilo dell’utenza conferma trend già emersi negli anni passati:
-
56% donne
-
74% italiani
-
Età media 52 anni
-
Due su tre con figli, ma con un calo di nuclei con minori a carico dovuto all’invecchiamento dell’utenza
Prevalgono due categorie:
-
Persone con fragilità strutturali, seguite da anni e con scarse possibilità di reinserimento lavorativo. Il 53% possiede solo la licenza media inferiore.
-
Nuovi poveri, spesso con lavori intermittenti, redditi irregolari e instabilità familiare. Il 32% delle famiglie sostenute ha almeno un componente che lavora in nero.
In controtendenza, cala la percentuale dei diplomati che chiedono aiuto: dal 29% (2023) al 25% (2024).
Over 55 i più colpiti. Crescono solitudine e rinunce alle cure
La fascia più colpita resta quella degli over 55, in prevalenza disoccupati di lungo corso. A destare particolare preoccupazione è la condizione degli anziani ultra-settantenni, spesso soli, con difficoltà di accesso ai servizi e privi di reti familiari.
Il Rapporto conferma che la povertà non è mai determinata da un solo fattore.
Accanto al reddito insufficiente emergono:
-
Precarietà lavorativa: 32% lavoro irregolare, 26% occupazione intermittente
-
Reddito insufficiente per l’88% delle famiglie
-
Fragilità relazionali: conflitti familiari, separazioni, lutti
-
Rinunce alle cure sanitarie: 37% dell’utenza
Non vi è un’emergenza abitativa paragonabile ad altre zone del Paese (interessa il 20% delle persone), ma aumenta chi rinuncia alle prestazioni sanitarie per costi troppo elevati.
Assegno di Inclusione insufficiente: quasi un terzo dei sussidi va a chi già lo percepisce
Oltre il 90% degli interventi Caritas riguarda aiuti alimentari e sostegni al reddito; il 64% dei sussidi economici è destinato al pagamento delle utenze domestiche.
Molte famiglie — oltre metà — percepiscono l’Assegno di Inclusione, ma ciò non basta a garantire autonomia economica: quasi un terzo dei sussidi Caritas viene erogato proprio a persone che già ricevono l’ADI.
Ancora più grave il dato di chi non percepisce alcun sostegno pubblico: il 49%.
Sono perlopiù:
-
italiani (93%)
-
con età media 58 anni
-
famiglie con figli adulti a carico
-
bassa scolarità, ma con un numero crescente di diplomati e laureati
-
il 20% occupato ma con redditi insufficienti
Il Rapporto definisce questo gruppo come i “non abbastanza poveri per lo Stato, ma troppo poveri per vivere dignitosamente”.
Il 46% delle famiglie non accede all’ADI a causa della scala di equivalenza ISEE, finendo in un limbo di esclusione che rischia di cronicizzare la povertà.
Caritas: “Ascolto e prossimità sono strumenti di politica sociale”
Presentando il Rapporto, Marina Buoncristiano, direttrice della Caritas diocesana, ha sottolineato come dietro i numeri vi siano volti e storie reali:«Nei nostri centri non vediamo statistiche, ma persone che non ce la fanno più a sostenere il costo della vita. Chi lavora e non basta, chi vive nella solitudine, chi si sente abbandonato. La nostra responsabilità è non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi rischia di diventare invisibile».
Buoncristiano ha richiamato l’urgenza di politiche coraggiose e strutturali: «La povertà non è un destino individuale: è il termometro della salute democratica della comunità. Servono lavoro dignitoso, accesso al cibo, alla casa, alla salute, all’educazione. Non si può delegare tutto alla solidarietà: serve una responsabilità pubblica forte».
L’Arcivescovo Carbonaro: “Non pacchi, ma ascolto e co-progettazione”
L’arcivescovo metropolita Davide Carbonaro ha ricordato che la Caritas è “le mani e il cuore del Vescovo”. Ha invitato a superare logiche assistenzialiste:
«Non è dando un pacco in più che risolveremo la povertà. Occorre progettare insieme, educare al dare e al ricevere, ascoltare con le orecchie e con gli occhi».
Richiamando anche le povertà spirituali, ha parlato delle “solitudini emotive delle famiglie e dei giovani” e della “signoria del consumo che riduce l’uomo a un numero”.
Carbonaro ha infine ricordato la raccolta di 53.144 euro destinati a “Un pasto per Gaza”, definendola un gesto che restituisce dignità a una comunità ferita.
Un Rapporto che è anche un appello
Il Rapporto Povertà 2025 non è solo un’analisi: è un invito alla responsabilità collettiva e un messaggio di speranza. La Caritas chiede una visione di lungo periodo, capace di mettere al centro le persone e costruire una comunità più giusta, inclusiva e umana.