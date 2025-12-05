Pnrr: Corte dei Conti, ok 32 target primo semestre, accelera spesa

Tutti i 32 traguardi europei previsti per il primo semestre 2025 — aggiornati dopo la revisione di novembre — sono stati centrati, portando il livello di avanzamento complessivo del Piano al 64%, con un incremento di sei punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente.

Il dato emerge dalla Relazione della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Pnrr relativa ai primi sei mesi del 2025.

Secondo il documento, «nel corso dell’anno l’avanzamento finanziario del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha iniziato a mostrare segnali di accelerazione». La spesa effettivamente sostenuta ha oltrepassato 80,9 miliardi di euro alla fine di giugno 2025 e ha sfiorato 86 miliardi alla fine di agosto.

Questa dinamica, rapportata al quadro finanziario precedente alla revisione di novembre, rappresenta un utilizzo delle risorse pari a oltre il 44% del totale disponibile, con un incremento di più di 22 miliardi rispetto ai livelli registrati nel 2024.

ANSA