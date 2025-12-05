Milano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: “Ci auguriamo la tregua olimpica”

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto il simbolo olimpico dalle mani del presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha dato fuoco al braciere dedicato ai Giochi invernali, collocato in Piazza del Quirinale, segnando l’avvio ufficiale del percorso della torcia verso Milano-Cortina 2026.

Durante l’accensione, il cielo della capitale è stato sorvolato dalle Frecce Tricolori, che hanno accompagnato il momento con la loro tradizionale esibizione.

«Auspichiamo che la tregua olimpica venga nuovamente confermata. Il messaggio di armonia che i Giochi portano con sé dovrà essere evidente ovunque», ha dichiarato Mattarella durante la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica.

La torcia, giunta a Roma il giorno precedente dalla Grecia, inizierà domani la sua staffetta sul territorio italiano, con partenza dallo Stadio dei Marmi al Foro Italico.

Prima dell’avvio della cerimonia, la fiamma custodita in una lanterna è stata trasferita dall’interno del Palazzo del Quirinale al palco esterno dal Guardaportone, affiancato da due corazzieri in alta uniforme.

Alla cerimonia ha preso parte anche la presidente del CIO, Kirsty Coventry, che ha sottolineato:

«Oggi la fiamma giunge a Roma, ma porta con sé l’energia del nostro Paese. Rappresenta il sogno di chi crede nei valori sportivi e incarna l’essenza autentica dell’Olimpismo.

I Giochi uniscono i popoli e speriamo siano d’ispirazione per le nuove generazioni. Queste sono le prime Olimpiadi che seguo come presidente del CIO». Coventry ha poi aggiunto che «la passione italiana illumina il cammino della torcia».

A margine dell’evento si è svolto anche un breve incontro tra Coventry e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Dopo l’accensione del braciere, le autorità presenti hanno salutato Mattarella, intrattenendosi per un breve scambio di battute e qualche foto. In seguito Coventry e Meloni hanno conversato per alcuni minuti dietro il palco allestito per l’evento.

