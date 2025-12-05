Meloni, incontrerò leader dell’ opposizione quando dicono chi è

«Ho più volte manifestato la mia disponibilità a un confronto diretto con chi guida l’opposizione, non appena sarà chiarito ufficialmente chi ricopre quel ruolo».

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dal TgLa7 dal direttore Enrico Mentana, che le ha chiesto se in futuro si terrà un faccia a faccia con Elly Schlein.

Meloni ha poi precisato: «Gli incontri informali non mancano, ma se parliamo di un vero dibattito con il capo dell’opposizione, non intendo intervenire nelle questioni interne dei partiti avversari».

ANSA