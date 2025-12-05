“Il Natale Solidale di Forza Italia Giovani: Un Gesto di Solidarietà per la Comunità Potentina”

Il periodo natalizio rappresenta ogni anno un’occasione per rinnovare il senso di responsabilità verso la

comunità e per mettere al centro i valori della solidarietà e della vicinanza umana.

Con questo spirito, Forza Italia Giovani – Provincia di Potenza promuove il Natale Solidale 2025, un’iniziativa diffusa sul territorio che mira a sostenere concretamente le famiglie che stanno affrontando momento di difficoltà.

Il progetto nasce dall’impegno dei giovani volontari che, attraverso diversi punti di raccolta e iniziative locali,

intendono mobilitare cittadini, commercianti e associazioni per costruire una rete di aiuto capace di

trasformare piccoli gesti in un grande contributo collettivo.

Giornate di raccolta con gazebo solidali

I volontari di Forza Italia Giovani saranno presenti con appositi gazebo in tre appuntamenti dedicati:

Potenza – 7 dicembre, ore 10:00-12:00

Raccolta solidale e Festa del Tesseramento

Genzano di Lucania – 7 dicembre, ore 10:00-13:00

Corso Vittorio Emanuele n. 39/41

Spinoso – 13 dicembre, ore 10:00-13:00

Piazza Plebiscito

Durante gli appuntamenti sarà possibile consegnare gli alimenti e ricevere informazioni sulle finalità del

progetto e sulle attvità del movimento giovanile.

Punti solidali nei supermercati

Per consentire una partecipazione ancora più ampia, saranno operativi per più giorni tre punti di raccolta

all’interno dei supermercati del territorio. I clienti troveranno un carrello dedicato dove poter lasciare i

prodotti da donare:

Rionero in Vulture – Despar Rio Via Maria Luigia Tancredi – dall’1 al 7 dicembre

Spinoso – Central Market Piazza Magenta – dal 2 al 6 dicembre

Spinoso – Supermercato Spesa mia, via Tenente Frezza – dal 2 al 6 dicembre

Genzano di Lucania – ProShop Via G. Pennella – dall’1 al 7 dicembre

Cosa si può donare

La raccolta riguarda esclusivamente alimenti non deperibili e a lunga conservazione, in particolare:

pasta, riso, legumi e verdure in scatola, pelati, passata di pomodoro, tonno e carne in scatola, latte UHT,

biscotti e merendine confezionate, fette biscottate, cereali, zucchero, farina, olio, sale, spezie, alimenti per

bambini, succhi di frutta e tè in brick, cioccolato e dolci natalizi confezionati come panettoni e pandori.

Non potranno essere accettati prodotti freschi, alimenti da frigo o surgelati, confezioni aperte o scadute, né

bevande alcoliche. Tutti i prodotti devono avere una scadenza minima di almeno tre mesi.

Donazioni anche su contatto diretto

È possibile contribuire al Natale Solidale anche al di fuori dei punti ufficiali di raccolta, concordando la

consegna dei beni con i referenti dell’iniziativa, disponibili fino al giorno di Natale.

Un invito alla comunità

Forza Italia Giovani della provincia di Potenza invita tutti i cittadini a partecipare.

Ogni contributo, anche il più semplice, può trasformarsi in una speranza concreta per chi sta vivendo un

momento difficile. Insieme possiamo rendere questo Natale più sereno e più vicino a chi ne ha bisogno.

Di seguito le parole del segretario provinciale giovanile Michele Nobile:

“L’iniziativa del Natale solidale nasce dalla voglia del movimento giovanile di mostrare vicinanza ai più fragili

in un momento di festa ed accendere la magia del natale nelle case di chi purtroppo attraversa un momento

di difficoltà, inoltre la comunità giovanile del partito della provincia di potenza è particolarmente impegnata

in questo periodo anche per quanto concerne le feste del tesseramento, dove i giovani scenderanno nelle

piazze ad ascoltare, confrontarsi, condividere il proprio entusiasmo e trovare riscontro tra i giovani del

territorio.

Vorrei esprimere la mia grande soddisfazione per la capillarità con cui il movimento sta trovando

riscontro tra i giovani della provincia in queste iniziative, questo è testimoniato dai tanti eventi organizzati in

diversi punti strategici della provincia.

Vorrei ringraziare la segreteria provinciale tutta ed i coordinatori cittadini, che si stanno impegnando e prodigando per portare a termine le iniziative proposte.”