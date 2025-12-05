FREE COMICS WEEK Una fumetteria in Basilicata aderente all’iniziativa

Torna la Free Comics Week, una settimana interamente dedicata alla promozione della lettura del fumetto. Dal 6 al 12 dicembre – nelle fumetterie aderenti di tutta Italia – i lettori potranno ricevere albi speciali inediti a distribuzione gratuita, pensati per coinvolgere appassionati, curiosi e chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della nona arte.

Per l’occasione saranno disponibili 6 albi esclusivi fino a esaurimento scorte, tra anteprime e grandi rilanci, proposti da Panini Comics e Sergio Bonelli Editore, due tra i più importanti editori di fumetti del panorama italiano. Le uscite includono: l’albo flipbook DC All In Special, Fantastici Quattro/X-Men, Assorted Crisis Events, Clevatess 1, Dal mondo di Topolino: Paperone in Atlantide/Zio Paperone e i bitquack (Panini Comics) e Rosa del deserto (Sergio Bonelli Editore).

Marco M. Lupoi, Direttore Editoriale Panini Comics racconta così l’iniziativa:

“La nostra natura di editore poliedrico – sempre aperto alle innovazioni provenienti da USA, oriente e anche dall’Italia – emerge prepotentemente anche nell’iniziativa 2025 dedicata alla settimana del fumetto gratuito. Un bel momento per scoprire (o riscoprire) una o più fumetterie ed avere un bell’antipasto delle novità Panini Comics del 2026. Panini Comics… ma non solo!”

“Sergio Bonelli Editore è felice di rinnovare la sua partecipazione alla nuova edizione della Free Comics Week” afferma Michele Masiero, Direttore Editoriale della fabbrica dei sogni di via Buonarroti.

“Quest’anno al freddo di dicembre risponderemo con le torride sabbie della Siria segnate dai passi leggeri di Nizarita, la spietata combattente che abbiamo incontrato in Nero, la fortunata serie creata dai fratelli Emiliano e Matteo Mammucari. Incontrato, ma non conosciuto bene.

Cosa sappiamo della sua vita? Della ragazzina orfana, indisciplinata e ribelle, che si è fatta strada in un mondo prettamente maschile fino a emanciparsi dalla Setta degli Assassini e diventare la combattente perfetta?

Una domanda che troverà risposta in Rosa del Deserto, un’avventura dallo sguardo estremamente peculiare, come i nomi del cast artistico tutto al femminile dimostrano, disponibile in libreria e fumetteria nei primi mesi del 2026, con qualche prima pagina fin d’ora. Vi auguriamo anche quest’anno buona Free Comics Week, dandovi appuntamento nelle tante fumetterie che partecipano all’iniziativa.”

Le fumetterie coinvolte sono oltre 300 in tutta Italia, la lista completa delle fumetterie aderenti sarà consultabile sul numero 411 di Anteprima. Un appuntamento imperdibile che permette ai lettori di scoprire un assaggio delle novità dei prossimi mesi e alle fumetterie di accogliere nuovi visitatori interessati a esplorare il mondo del fumetto.