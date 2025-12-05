Celentano, primo remix ufficiale brano L’Emozione Non Ha Voce

Un regalo speciale per gli appassionati di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua pubblicazione, L’Emozione Non Ha Voce, uno dei pezzi più rappresentativi della sua produzione recente, torna in circolazione in una versione completamente rinnovata grazie al primo remix ufficiale del brano.

A reinterpretarlo è il dj italiano Samuele Sartini, nome molto noto sulla scena internazionale, che con remix e mash-up ha animato piste da ballo in tutto il pianeta, totalizzato milioni di stream e collaborato a colonne sonore firmate da registi come Clint Eastwood.

Il nuovo L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) – Samuele Sartini Remix è disponibile da oggi, venerdì 5 dicembre, su tutte le principali piattaforme digitali tramite Clan Celentano / Universal Music Italia.

La versione in vinile 45 giri, in uscita il 19 dicembre, può già essere preordinata sullo store ufficiale di Universal, dove sono acquistabili anche gli undici album storici di Celentano — da Il ragazzo della via Gluck ad Azzurro, passando per Le robe che ha detto Adriano, I mali del secolo, Yuppi Du e Svalutation — pubblicati lo scorso anno in formato Greenyl, vinili eco-compatibili a basso impatto ambientale.

Il remix fonde la linea melodica originaria, resa celebre dall’inconfondibile interpretazione di Celentano, con l’energia elettronica che da sempre caratterizza lo stile di Sartini, creando una versione moderna e pulsante.

Il brano, scritto da Gianni Bella e Mogol e inserito nel 1999 nell’album Io non so parlar d’amore, rimase in classifica per 101 settimane consecutive, superando i 2 milioni di copie vendute. A distanza di oltre due decenni, resta una delle dichiarazioni d’amore più iconiche del panorama musicale italiano, grazie alla voce unica e al carisma senza tempo di Celentano.

