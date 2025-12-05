Calendario degli eventi di “Natale a Senise 2025”

L’Amministrazione Comunale di Senise, insieme alle Parrocchie cittadine, alle associazioni e alle attività del territorio aderenti all’iniziativa, è lieta di presentare il calendario degli eventi natalizi che animeranno la nostra Città dal 6 dicembre al 2 gennaio.

Grazie al lavoro condiviso tra Comune, realtà associative, gruppi di volontariato, operatori sociali, culturali e sportivi, è nato un programma ricco e variegato, pensato per tutte le fasce d’età: mercatini di Natale, ludoteche, villaggi e case di Babbo Natale per i più piccoli, oltre ad appuntamenti culturali e teatrali, presentazioni di libri e proiezioni cinematografiche, momenti musicali, iniziative di solidarietà e attività ricreative.

Particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione delle vie del Centro Storico, delle tradizioni artigianali ed enogastronomiche, del Peperone di Senise IGP e dei luoghi simbolo della nostra comunità senisese.

Il programma punta a rendere il periodo delle feste un’occasione di incontro, socialità e inclusione, coinvolgendo famiglie, giovani, anziani e persone fragili.

L’Amministrazione Comunale e tutte le realtà coinvolte ringraziano quanti, a vario titolo, stanno contribuendo alla riuscita delle iniziative: volontari, associazioni, parrocchie, artisti, professionisti e attività economiche che hanno messo a disposizione tempo, competenze e risorse per rendere più bello il Natale a Senise.

Invitiamo cittadini, visitatori e quanti amano la nostra comunità a partecipare numerosi agli eventi in programma, vivendo insieme lo spirito del Natale nel segno della condivisione, della cultura e della solidarietà.

Per il dettaglio di date, orari e luoghi dei singoli appuntamenti si rimanda al calendario ufficiale delle iniziative natalizie diffuso sui canali del Comune di Senise e delle associazioni aderenti.

L’Amministrazione Comunale di Senise

Le Parrocchie, le Associazioni e le Attività del territorio aderenti all’iniziativa