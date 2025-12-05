BALVANO – Quinta Edizione del Presepe Artistico a Grandezza Naturale, 6 dicembre

L’Associazione Protezione Civile Balvano annuncia l’inaugurazione della 5ª edizione del Presepe Artistico a Grandezza Naturale, che si terrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 18:30 presso il Giardino del Palazzo Comunale di Balvano.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini e visitatori, l’installazione viene nuovamente realizzata nel giardino comunale, luogo che ha garantito un percorso più accessibile, suggestivo e adatto a persone di tutte le età.

Il Presepe, ormai diventato una tradizione attesa dalla comunità, è stato interamente realizzato dai volontari della Protezione Civile di Balvano e dalle loro famiglie, che hanno lavorato per settimane utilizzando materiali di recupero e tecniche artigianali. Ogni scena e ogni figura sono frutto di creatività, manualità e spirito di collaborazione.

Questa iniziativa rappresenta uno degli esempi più autentici di ciò che significa fare volontariato e associazionismo: persone che scelgono di donare parte del proprio tempo per costruire qualcosa di bello, utile e capace di unire una comunità.

Un progetto che racconta anche una delle forme più sincere dell’Amore, quello che nasce dal lavorare insieme per il bene comune.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e alle loro famiglie che hanno contribuito in maniera decisiva, rendendo il presepe ancora più unico e affascinante.

Un evento che è molto più di una tradizione: è un’occasione per emozionarsi, stupirsi e rivivere la magia del Natale.

In occasione dell’inaugurazione, la serata sarà arricchita da due momenti molto attesi:

L’accensione ufficiale delle luminarie natalizie del Comune di Balvano, che illumineranno vie e piazze creando la magia del Natale.

I Mercatini di Natale, a cura della Pro Loco di Balvano, che offriranno un percorso tra artigianato, sapori locali e atmosfere festive.

Vi aspettiamo quindi all’inaugurazione il 6 dicembre 2025, alle ore 18:30.

Se per caso non doveste riuscire a partecipare all’inaugurazione, non preoccupatevi! Il presepe sarà visitabile anche nei seguenti giorni:

Date e orari di apertura

6 Dicembre, Sabato: dalle 19:00 alle 21:00

7 Dicembre, Domenica: dalle 19:00 alle 21:00

8 Dicembre, Lunedì: dalle 19:00 alle 21:00

13 Dicembre, Sabato: dalle 19:00 alle 21:00

21 Dicembre, Domenica: dalle 19:00 alle 21:00

25 Dicembre, Giovedì: dalle 19:00 alle 21:00

27 Dicembre, Sabato: dalle 19:00 alle 21:00

28 Dicembre, Domenica: dalle 19:00 alle 21:00

4 Gennaio, Domenica: dalle 19:00 alle 21:00

Si consiglia di consultare sempre le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Protezione Civile di Balvano per verificare eventuali variazioni agli orari o alle date.