AgriFood a Scanzano Jonico dal 6 all’8 dicembre

“Scanzano Jonico si conferma il centro delle eccellenze agroalimentari in Basilicata e nel Sud Italia e con questo spirito, rinnovato ogni anno grazie alle locali produzioni e trasformazioni ortofrutticole, casearie, vinicole e olivicole, la comunità jonica si prepara ad ospitare la terza edizione di AgriFood, l’Expo di fine anno voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Scanzano Jonico”.

“Nelle giornate del 6 – 7 e 8 dicembre, Scanzano Jonico – spiegano gli organizzatori della manifestazione in una nota – si trasformerà in un ampio luogo di discussioni, spazi di crescita e di riflessione, al cui centro di tutta l’attenzione regionale e nazionale ci sarà l’agricoltura e la zootecnia, temi fondamentali dell’economia lucana soprattutto grazie al Metapontino, motore trainante di tutto il settore e promotore del percorso istitutivo del marchio IGP, Fragola di Basilicata.

Oltre 70 stand espositivi, il doppio di quelli dello scorso anno, saranno il fulcro della manifestazione che sarà impreziosita dalla presenza di Associazioni, Aziende e Imprese che lavorano quotidianamente nel tessuto sociale e produttivo della comunità scanzanese, legato a doppio filo al comparto agricolo e industriale, con esportazioni che finiscono nei mercati di tutto il mondo.

La terza edizione di AgriFood, dopo il taglio del nastro e la cerimonia inaugurale, a cui parteciperanno tanti altri Sindaci lucani, sarà caratterizzata dall’apertura degli stand gastronomici e animata dal concerto di Pietro Cirillo, cantante poliedrico che ha fatto, del folklore e della tradizione lucana, la sua vita artistica e professionale.

AgriFood – aggiungono gli organizzatori – non è soltanto esposizione ma anche sede e luogo di incontro per workshop, esposizione di quadri e cooking show infatti, il 7 dicembre, a partire dalle 16.30, l’Expo agroalimentare di Scanzano ospiterà una pregevole Masterclass con lo chef Mario Demuro e un momento musicale con l’Associazione “E’ art” che allieterà i presenti con il Quartetto “Arte e Suono”.

Nella giornata conclusiva di AgriFood, dopo la deposizione della corona di fiori alla Madonna e la celebrazione della Santa messa per l’Immacolata, la città di Scanzano sarà pervasa dall’atmosfera natalizia e dalle note del duo di flauti Alessandra De Nicolo e Bernardino Franchini.