A Montescaglioso nasce il movimento politico di Basilicata Casa Comune

A Montescaglioso prende ufficialmente vita il movimento politico Basilicata Casa Comune, segnando una giornata cruciale per la comunità. Un passo che trasforma l’impegno civico in una vera e propria azione politica, orientata alla costruzione di un progetto condiviso e dedicato al bene comune.

La nascita del movimento in città si fonda sui valori cardine di Basilicata Casa Comune: equità sociale, inclusività, sostenibilità e partecipazione attiva. Principi che diventano la base di un percorso volto a creare una comunità più coesa, consapevole e protagonista del proprio futuro.

La responsabilità del coordinamento locale è stata affidata a Giacomo Leccese, che ha subito delineato la visione del gruppo e le priorità operative.

“L’impegno è costruire un sistema decisionale aperto e inclusivo, dove la partecipazione attiva non sia solo un principio, ma il fulcro stesso del progetto politico – ha dichiarato Leccese –. Vogliamo dare piena voce ai cittadini, alle associazioni e alle attività produttive, creando luoghi di ascolto permanenti e promuovendo processi di co-progettazione del futuro del territorio.”

Secondo il nuovo coordinamento, Montescaglioso necessita di una visione rinnovata, capace di valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale come motore di sviluppo economico. Una sfida che richiede un’azione coordinata tra istituzioni, cittadini e operatori privati, con l’obiettivo di trasformare le potenzialità del territorio in opportunità reali.

Il movimento si impegnerà fin da subito a lavorare in sinergia con gli organismi territoriali di Basilicata Casa Comune e in stretto raccordo con il gruppo consiliare, per costruire una presenza politica forte, radicata e orientata ai bisogni concreti della comunità montese.

L’avvio del coordinamento a Montescaglioso rappresenta dunque l’inizio di un percorso partecipato, che punta a restituire centralità ai cittadini e a rafforzare il senso di responsabilità collettiva nella costruzione del futuro della città