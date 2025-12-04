Toulouse-Lautrec e i suoi amici, mostra a Pisa

Henri de Toulouse-Lautrec, con i suoi iconici manifesti e i ritratti vibranti della vita notturna di Montmartre, è il protagonista indiscusso di un percorso espositivo che si potrà visitare fino al 24 febbraio 2026.

La mostra, allestita negli spazi medievali della Galleria Eclektica Art Meinung, non si limita a celebrare il pittore francese, ma propone anche lavori di altri grandi artisti come Picasso, Modigliani, Marc Chagall, Soutine, Brancusi e Max Jacob.

In questo modo, l’esposizione traccia un affascinante viaggio nell’evoluzione dei linguaggi artistici, mettendo in luce i momenti cruciali della nascita dell’arte moderna.

“Toulouse-Lautrec et les Amis” rende omaggio ai protagonisti della Belle Époque e ai loro eredi, proponendo uno spunto di riflessione sulla Parigi post-bellica, che, segnata dagli orrori della Prima Guerra Mondiale, cercò nella creazione artistica un canale di rinascita.

I quartieri bohémien di Montmartre e Montparnasse, con i loro vivaci atelier e fermenti culturali, diventano il palcoscenico di una stagione irripetibile, che ha lasciato un’impronta indelebile sulla cultura europea del Novecento.

Un’occasione unica per immergersi in un’epoca che, tra genio creativo e desiderio di rinnovamento, ha segnato il passaggio tra il XIX e il XX secolo, dando vita a una delle rivoluzioni artistiche più influenti della storia.

ANSA