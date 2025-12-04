Scomparsa di Don Antonio Meliante, il cordoglio di Pittella

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata: Sacerdote disponibile e attento, capace di creare legami e di farsi carico delle fragilità delle persone, ha saputo servire le comunità con discrezione e umanità

“La morte di Don Antonio lascia un vuoto nelle comunità che ha accompagnato per anni. Era un sacerdote disponibile e attento, capace di creare legami e di farsi carico delle fragilità delle persone”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.

“Il mio pensiero – aggiunge Pittella – insieme a quello del Consiglio regionale, va alla famiglia, all’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, al Vescovo Mons. Davide Carbonaro e alle comunità di Pignola e Abriola, che perdono un riferimento prezioso per le persone che ha accompagnato.”

“Don Antonio – conclude il Presidente del Consiglio – ha saputo servire le comunità con discrezione e umanità, lasciando un segno profondo che resterà nella memoria di tutti”.