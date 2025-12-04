Michele Casino: LA VIA DEL GRANO, UN PROGETTO STRATEGICO PER IL RILANCIO DEI NOSTRI TERRITORI

Accolgo con grande favore la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la valorizzazione de “La Via del Grano”, avvenuta ad Eboli con la partecipazione del Comune di Matera insieme ad altri 33 comuni tra Campania e Basilicata.

Il recupero del Regio Cammino di Matera, l’antica arteria voluta da Re Ferdinando di Borbone nell’Ottocento, rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri territori.

Non si tratta soltanto di valorizzare una memoria storica, ma di costruire un vero e proprio motore di sviluppo economico e sociale per le aree interne della Lucania e della Campania.

La candidatura del percorso nei circuiti nazionali del “Cammino lento” potrà attrarre un turismo di qualità, interessato alla scoperta autentica dei borghi, delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche dei nostri territori.

Il turismo lento e sostenibile è una risorsa in forte crescita a livello internazionale e questa iniziativa ci posiziona strategicamente in un mercato dalle grandi potenzialità.

Condivido le parole del Sindaco di Matera: questo progetto dimostra la capacità dei territori di fare rete. Solo attraverso la collaborazione tra comuni, istituzioni e cittadini potremo trasformare questa importante eredità storica in un’opportunità concreta di sviluppo per le nostre comunità.

Come istituzione regionale continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione di questa iniziativa, vigilando affinché gli impegni assunti si traducano in risultati tangibili per il nostro territorio e per i cittadini.