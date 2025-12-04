Meloni, lavoriamo a soluzioni concrete sul costo dell’energia

“La questione energetica è un tema di grande rilevanza, su cui il governo sta lavorando intensamente per proporre soluzioni concrete e reali.”

Con queste parole, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato, in un videomessaggio rivolto all’Assemblea della Cna, l’importanza delle misure adottate per sostenere il settore dell’artigianato e delle piccole imprese.

“Con la nuova legge di bilancio, confermiamo il nostro impegno per questo settore”, ha spiegato Meloni, facendo riferimento a una serie di provvedimenti che includono il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la conferma delle risorse per la zona economica speciale del Sud, la proroga della super deduzione per il costo del lavoro relativo alle nuove assunzioni, e il ritorno degli incentivi legati al super e all’iper ammortamento per gli investimenti in tecnologia.

La premier ha poi evidenziato che questi interventi sono parte di un piano più ampio: “Un altro passo fondamentale è rappresentato dal primo disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, un impegno che attendevamo da quasi 15 anni e che nessun governo precedente aveva portato a termine.

Il disegno di legge include anche la delega per la riforma della legge quadro sull’artigianato, un aspetto cruciale per liberare il potenziale del settore.

Inoltre, il rilancio di strumenti come Artigiancassa rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di credito da parte di artigiani e piccoli imprenditori, che spesso non trovano adeguata attenzione”.

“Il governo”, ha concluso Meloni, “non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Affronteremo altre sfide, come la burocrazia soffocante, che continua a rappresentare un ostacolo insostenibile per la crescita. Siamo determinati a lavorare insieme a voi per superare questi e altri problemi”.

ANSA