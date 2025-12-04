Lions e ASP: focus sulla vista dei bambini

Sabato 6 Dicembre 2025 alle ore 8:30 presso il plesso di via Ionio dell’Istituto comprensivo Don Milani –Leopardi si svolgerà la terza tappa dello screening Sight for Kids per la salvaguardia della vista dei bambini che proseguirà Sabato 13 Dicembre nella sede di Rione Lucania dello stesso Istituto.

Tale iniziativa fa seguito al protocollo d’intesa firmato lo scorso marzo dal direttore sanitario dell’ASP, Dott. Lugi D’Angola, e dai Lions di Potenza: Host, Pretoria e Duomo nella persona del responsabile distrettuale del progetto Dott. Antonio Lopizzo.

La prevenzione delle malattie in età pediatrica è il fulcro di tale accordo e rientra fra i grandi temi sostenuti dalla fondazione Lions Clubs International Foundation (LCIF) a livello mondiale; esso si articola in un programma biennale che mira alla diagnosi precoce dell’ambliopia, nota come “occhio pigro”, patologia piuttosto diffusa che colpisce un bambino su trenta e che, se non diagnosticata precocemente, compromette l’armonico sviluppo della funzione visiva.

Grazie all’impiego di attrezzature di ultima generazione donate allo scopo dal Lions Clubs International Foundation (LCIF) e soprattutto dal team degli ortottisti dell’Asp coordinato dalla Dottoressa Lucia Sileo, che partecipa con entusiasmo al progetto, è stato possibile raggiungere lusinghieri risultati.

L’appuntamento chiude la campagna per il 2025 che ha fatto segnare brillanti risultati dimostrando la crescente sensibilità sul tema della prevenzione dei bimbi in età prescolare sia da parte delle famiglie che delle istituzioni scolastiche della provincia di Potenza.

In un clima di fattiva collaborazione gli screening sono stati realizzati presso l’Istituto Canossiane di Potenza e l’Istituto comprensivo Berardi Nitti di Melfi sottoponendo a visita n° 115 bambine e bambini dai 3 ai 5 anni il che ha consentito di individuare un numero significativo di casi di deficit visivo per i quali è stata consigliata una visita medica specialistica.

All’insegna della prevenzione nei confronti dei più piccoli anche per il 2026, con il coordinamento dalla Dottoressa Patrizia Bianco, proseguiranno le attività di screening previste nell’ambito del protocollo Lions – ASP per la provincia di Potenza.