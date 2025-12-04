La politica paradossale della Basilicata: dati SVIMEZ allarmanti e “Pittellum” bocciata dalla Corte dei Conti

“Il recente rapporto SVIMEZ presenta un quadro estremamente preoccupante per la Basilicata sul piano demografico e sociale.

Il calo della popolazione, l’elevata fuga di giovani e laureati, la precarietà lavorativa e la diffusione di redditi molto bassi delineano una situazione che richiede un’immediata assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni regionali.

Di fronte a questi dati allarmanti, che segnalano un indebolimento strutturale del tessuto sociale ed economico della nostra regione, la decisione politica di intervenire sugli stipendi dei consiglieri regionali attraverso la cosiddetta legge regionale “Pittellum’ appare non solo inopportuna, ma profondamente distante dalle reali priorità dei cittadini lucani.

La recente bocciatura della norma da parte della Corte dei Conti conferma la necessità di un maggiore rigore e di una più corretta attenzione all’interesse pubblico.

La Basilicata ha bisogno di politiche concrete per contrastare lo spopolamento, sostenere il lavoro dignitoso, rafforzare i servizi territoriali e tutelare il settore agricolo e rurale, che rappresenta un presidio fondamentale per le comunità.

Come SIFUS Basilicata continueremo a vigilare, a proporre soluzioni e a richiedere con forza che l’agenda politica regionale torni a essere centrata sulle esigenze reali delle persone, dei lavoratori e dei territori.

La Basilicata merita responsabilità, visione e interventi coerenti con la gravità della situazione.

La Basilicata non deve morire.

#labasilicatanondevemorire

#lavoro

#contrastarelospopolamento

#giovani

#dignitàumana