Il Progetto Dimitra vince agli ARIA 2025

Il Progetto Dimitra si è aggiudicato il Premio della Giuria nella categoria Smart & Competitive Agriculture agli Agricultural & Rural Inspiration Awards 2025 (ARIA 2025), l’iniziativa europea che valorizza le migliori pratiche della Politica Agricola Comune sostenute dal FEASR e dal FEAGA.

L’edizione di quest’anno, dedicata ai temi del rinnovamento generazionale e della parità di genere, ha raccolto centoventisette candidature provenienti da ventisei Paesi. Dimitra è stato selezionato tra i ventiquattro finalisti e premiato dalla giuria per la capacità di proporre un modello agricolo intelligente, competitivo e pienamente orientato al futuro. Ecco il commento dell’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala.

«La vittoria nella categoria Smart & Competitive Agriculture rappresenta un traguardo di grande rilievo per la Basilicata. Questo premio riconosce un progetto che unisce innovazione tecnologica, sostenibilità, partecipazione comunitaria e sviluppo territoriale, in piena coerenza con gli obiettivi degli ARIA: dare visibilità allo sviluppo rurale europeo, creare opportunità per i giovani, valorizzare le competenze e promuovere l’uguaglianza di genere.

La giuria ha premiato non solo i risultati conseguiti, ma anche la capacità del progetto di generare rete, conoscenza e valore aggiunto per le comunità rurali, rispondendo ai criteri europei di impatto, trasferibilità, innovazione e contributo al rinnovamento generazionale.

Dimitra dimostra che le aree rurali possono essere luoghi di sperimentazione avanzata, in grado di contribuire al futuro dell’agricoltura europea attraverso competenze, tecnologie intelligenti e collaborazione tra attori diversi. Il tema del Generational Renewal, centrale nell’edizione 2025, è uno dei pilastri su cui continueremo a lavorare con determinazione, sostenendo i giovani agricoltori e creando nuove opportunità di crescita e sviluppo.»

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che con impegno costante sostiene il lavoro delle Regioni nell’attuazione delle politiche di sviluppo rurale e promuove la partecipazione dell’Italia alle principali iniziative europee.

Un riconoscimento particolare va alla Direzione Agricoltura della Regione Basilicata che opera quotidianamente con rigore operativo, visione strategica e capacità di accompagnare i percorsi di innovazione del nostro settore agricolo.

Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine al Formez, il cui supporto tecnico e operativo, insieme al contributo fornito è stato determinante nel valorizzare il progetto e nel presentarlo in modo efficace.

Un grazie sentito va a Egidio Lardo e all’intero team del Progetto Dimitra, così come agli agricoltori, alle comunità locali, ai giovani e a tutti i partner che hanno contribuito a questo risultato.

Questo premio è il frutto del loro impegno e appartiene a ciascuno di loro.»

«Grazie a questo riconoscimento, Dimitra entrerà nel programma europeo di disseminazione delle buone pratiche, una straordinaria opportunità per condividere l’esperienza maturata, attivare nuove collaborazioni e rafforzare ulteriormente la presenza della Basilicata nelle reti rurali europee.

La vittoria di oggi conferma che la Basilicata è pronta a dare un contributo autorevole al cambiamento rurale europeo.»

Il premio è stato conferito a Egidio Lardo, amministratore di Dimitra. La consegna è avvenuta per mano di Umberto Di Pasquo, Direttore di Copa-Cogeca, nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi al Théâtre du Vaudeville di Bruxelles.

Il video integrale della premiazione è disponibile al seguente link:

https://www.youtube.com/live/Fk8yp1paUdc?si=My08BBVxAtPqC658

Questa vittoria conferma la solidità del percorso intrapreso e rafforza l’impegno della Basilicata nel promuovere un’agricoltura innovativa, competitiva e profondamente radicata nei valori delle proprie comunità.