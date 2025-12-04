Governo-Regioni: tavolo sullo sport

A un anno dalla sua istituzione, il Tavolo permanente sullo sport tra Governo e Regioni e Province autonome si è riunito oggi per un bilancio delle attività condotte nell’anno e per condividere le progettualità legate al 2026.

Presenti anche CONI e CIP, che fanno il loro ingresso quali soggetti protagonisti del Tavolo il quale, nelle determinazioni del *Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi*, persegue l’obiettivo di consolidare e armonizzare la collaborazione tra Stato e Regioni.

Al fianco del Ministro per lo Sport e i Giovani e delle Regioni, il Tavolo riunisce il Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute, Istituto Credito Sportivo e GSE.

L’incontro ha reso possibile anche una verifica congiunta sullo stato di avanzamento del Patto dello Sport, siglato tra il ministro Abodi e il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga, lo scorso 19 giugno a Matera.

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata e coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, ha dichiarato: “Il Patto per lo Sport, primo grande risultato di questo Tavolo, stabilisce l’esigenza di una ricognizione chiara delle disponibilità finanziarie e dei finanziamenti vigenti, nonché l’urgenza di condividere i dati per garantire un’allocazione equa e coerente delle risorse. In linea con approccio inclusivo salutiamo positivamente l’allargamento a Coni e Cip e proponiamo al Ministro di invitare per le prossime sedute anche una rappresentanza di Istat, con cui già collaboriamo per la definizione del Conto Satellite dello Sport”.

Bardi ha anche sottolineato la necessità di assicurare che le risorse residue 2023-2025 del “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori”, pari a oltre 5 milioni di euro, siano presto oggetto di riparto.

“Si tratta di fondi cruciali per la promozione dell’attività sportiva di base – ha affermato Bardi -, che ci consentono di fatto di investire in prevenzione e salute pubblica”.

Su questo punto, il Ministro Abodi ha offerto puntuali rassicurazioni circa il via libera che arriverà entro fine anno, ricordando l’importanza che queste risorse vadano a rafforzare l’investimento sui territori a favore delle comunità, a partire dalle zone più svantaggiate.

“Le risorse ci sono, il nostro compito è recuperarle e usarle al meglio”, ha indicato Abodi. “Vanno individuate e inserite in percorsi amministrativi che dialogano tra loro, che collaborano e non si mettono in concorrenza.

È un metodo di lavoro che questo Tavolo sta adottando e che ci consente di offrire soluzioni e arrivare più rapidamente agli obiettivi” ha indicato ancora, sollecitando tutti gli attori ad agire in sinergia.

Durante la riunione è stata offerta anche una ricognizione di alcune misure come “Sport e Periferie”, il “Fondo Dote Famiglia” e altri progetti che coinvolgono le Regioni sugli eventi sportivi.

Il Tavolo si riunirà per un aggiornamento il 29 gennaio prossimo mentre entro fine anno è atteso un nuovo appuntamento tecnico per l’avvio di una programmazione coordinata del 2026.