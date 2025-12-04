Boom stranieri a Natale in Italia, 4 milioni arrivi aeroportuali

Secondo le ultime previsioni dell’ENIT, pubblicate in anteprima dall’ANSA, sono già 4 milioni i turisti stranieri che hanno prenotato un volo per l’Italia tra dicembre e gennaio, con una spesa complessiva di circa 3,5 miliardi di euro. A questi, si aggiungeranno coloro che arriveranno con altri mezzi di trasporto, facendo crescere ulteriormente il numero di visitatori.

Anche gli italiani si stanno preparando per le festività: oltre 400 mila hanno già prenotato voli per spostamenti interni.

Nel dettaglio, dicembre registrerà 2,4 milioni di arrivi internazionali via aereo, con un incremento del 6,1% rispetto al Natale 2024. Anche gennaio 2026 promette di continuare il trend di crescita, con già 1,9 milioni di arrivi prenotati (+4,4% rispetto a gennaio 2025).

Questi risultati pongono l’Italia al secondo posto tra le destinazioni più gettonate, dietro solo alla Spagna, superando la Francia e la Turchia.

L’Italia si conferma una destinazione turistica poliedrica, come evidenziato dai dati dell’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Per le festività invernali, l’analisi delle prenotazioni mostra una saturazione media delle piattaforme di viaggio online pari al 35,7% tra il 1° dicembre 2025 e l’11 gennaio 2026.

In cima alla lista delle preferenze ci sono le località montane, che trainano la domanda di fine anno con un tasso di prenotazione del 46,6%. Tra le regioni più richieste ci sono il Trentino-Alto Adige (48,36%), la Valle d’Aosta (45,7%) e l’Umbria (40,18%).

Le città d’arte e le grandi regioni culturali, come Lazio (oltre 1,6 milioni di prenotazioni), Lombardia e Veneto (entrambi oltre 1 milione), continuano a essere le destinazioni principali per i turisti.

Anche il Sud Italia sta guadagnando terreno, con un segnale di consolidamento nelle regioni come Calabria (+6,7% rispetto al 2024), Molise (+5,7%) e Basilicata (+4,2%), che stanno guidando la crescita dei flussi turistici.

Tra i principali mercati stranieri che scelgono l’Italia per le festività natalizie e di Capodanno, spiccano la Spagna (611 mila arrivi), il Regno Unito (circa 585 mila), la Francia (328 mila) e la Germania (308 mila). A crescere ulteriormente sono anche gli arrivi dalla Polonia, Albania, Romania, Paesi Bassi e Belgio.

Le principali destinazioni italiane si confermano Milano (con 1,6 milioni di arrivi negli aeroporti cittadini) e Roma (1,2 milioni), seguite da Venezia (quasi mezzo milione di arrivi), Napoli e Bologna, che restano tra le città più amate dai turisti.

Con una domanda in costante crescita e una varietà di offerte che spaziano dalle località montane alle città d’arte, l’Italia si prepara ad accogliere un numero record di visitatori durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno, confermando il suo status di meta turistica privilegiata per milioni di stranieri.

ANSA