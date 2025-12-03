“Una settimana da caregiver felice”: ASI Cultura e FamKare presentano il nuovo percorso dedicato a chi assiste un anziano

Un aiuto concreto, semplice, alla portata di tutti. Parte il percorso “Una settimana da caregiver felice”, promosso da ASI Cultura – Settore Coaching e realizzato da FamKare, con l’obiettivo di offrire ai caregiver familiari strumenti pratici per vivere la cura quotidiana con maggiore serenità, lucidità e libertà.

L’iniziativa si svolgerà dal 9 al 16 dicembre, con due incontri online di apertura e chiusura e una serie di esercizi guidati da svolgere giorno per giorno in totale autonomia.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che prendersi cura di un anziano fragile o malato può essere un compito complesso, che spesso sottrae tempo, energie e spazio personale.

Tra lavoro, famiglia, responsabilità e relazioni, la fatica rischia di trasformarsi in solitudine, stress o sensi di colpa.

Per questo ASI Cultura ha scelto di sostenere un’iniziativa che mette al centro il benessere di chi assiste. Il percorso non è un corso teorico ma un vero allenamento pratico: pochi minuti al giorno, esercizi chiari e immediati, riflessioni guidate e un confronto professionale durante le live.

La settimana si aprirà con un incontro su Meet il 9 dicembre alle 20.30, mentre la chiusura è prevista il 16 dicembre, sempre alle 20.30.

Nei giorni intermedi i partecipanti riceveranno attività quotidiane mirate a ritrovare equilibrio, ridurre il sovraccarico emotivo e migliorare la gestione della cura. Una sola regola: un piccolo passo alla volta.

Il percorso è condotto da Chiara Bianconi, pedagogista, NLP Coach e co-fondatrice di FamKare, e da Cristina Colombo, Mental e NLP Coach, formatrice ASI e facilitatore AMA e Mindfulness.

Le due professioniste hanno sviluppato negli anni metodi e strumenti dedicati ai caregiver, come “Caregiver Felice – Anziano Sicuro”, e collaborano stabilmente con ASI Cultura per progetti rivolti al benessere delle famiglie e alla sostenibilità della cura.

“Spesso i caregiver si sentono soli, stanchi, in colpa, come se non potessero permettersi un momento di respiro”, spiegano Bianconi e Colombo.

“Questa iniziativa nasce per restituire uno spazio personale, un sostegno concreto e quotidiano. Perché solo chi sta bene può prendersi cura bene”.

ASI Cultura – Settore Coaching continua così il suo impegno nella promozione di percorsi dedicati alle persone e alle comunità, con un approccio che unisce formazione, ascolto e strumenti pratici per affrontare la complessità della vita quotidiana.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite il link ufficiale:

https://lp.famkare.it/una-settimana-da-caregiver-felice-asi-09-12-2025