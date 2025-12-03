Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale: possibile impatto sui servizi a Senise il 10 dicembre 2025

Il Comune di Senise è stato informato dalla società Impregico Srl di uno sciopero nazionale del comparto igiene ambientale previsto per mercoledì 10 dicembre 2025.

La comunicazione arriva a seguito della nota inviata dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali F.P CGIL Puglia, FIT CISL, FIADEL e UILTRASPORTI, che hanno proclamato l’astensione collettiva dal lavoro per l’intera giornata.

Impregico, azienda incaricata della gestione dei servizi di igiene urbana, avverte che potrebbero verificarsi difficoltà nell’espletamento delle attività quotidiane, a causa dell’adesione del personale allo sciopero.

Si tratta di una situazione di “forza maggiore” che potrebbe comportare ritardi o riduzioni dei servizi ordinari sul territorio.

Nonostante lo sciopero, l’azienda assicura che saranno comunque garantite tutte le prestazioni considerate essenziali dalla Legge 146/1990 e dall’Accordo nazionale del settore del 1º marzo 2001.

Tra questi rientrano, ad esempio, i servizi minimi necessari a tutelare l’igiene e la sicurezza pubblica.

Impregico conclude la nota dichiarando la propria disponibilità a fornire chiarimenti e aggiornamenti, mantenendo un dialogo aperto con l’amministrazione comunale e i cittadini.