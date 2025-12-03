Potenza: i Carabinieri arrestano due spacciatori trovati con cocaina, eroina ed ecstasy

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ha disposto un rafforzamento straordinario dei servizi di controllo e vigilanza del territorio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità nell’imminenza delle festività natalizie. L’azione, capillare e coordinata su tutta la provincia, punta in particolare a contrastare i reati predatori e la criminalità diffusa, innalzando gli standard di sicurezza per cittadini e attività commerciali.

Nel corso di questo potenziato dispositivo operativo, i Carabinieri hanno conseguito importanti risultati nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, portando a due arresti in distinte operazioni.

Il primo intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio dello scorso fine settimana a Viggiano, dove il Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 38enne di origini dominicane residente nella provincia di Napoli. L’uomo è stato sorpreso nel centro abitato mentre cedeva dosi di droga a terzi, circostanza che ha fatto scattare l’immediato intervento dei militari.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire 12,7 grammi di cocaina suddivisi in tre involucri, abilmente nascosti in un taschino del giubbotto, e 850 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Quasi contemporaneamente, nella notte di fine weekend, un secondo arresto è stato eseguito a Potenza dal Nucleo Radiomobile della Compagnia locale, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Tito. L’attenzione dei militari è stata attirata dal comportamento sospetto di un giovane di origini tunisine, residente nel Foggiano ma domiciliato nel capoluogo lucano, nei pressi di un’abitazione isolata.

La perquisizione ha consentito di recuperare circa 10 grammi di cocaina, 1,50 grammi di MDMA (ecstasy), 3 grammi di sostanza da taglio, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, chiari indizi di un’attività di spaccio. Anche in questo caso il soggetto è stato arrestato e condotto nel carcere di Potenza.

A seguito delle udienze di convalida davanti al GIP del Tribunale di Potenza, entrambi gli arresti sono stati confermati.

L’intensificazione delle attività di controllo, sottolineano i Carabinieri, proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza durante il periodo festivo e mantenere alta l’attenzione sul contrasto alla criminalità diffusa.