Guardia di Finanza di Potenza: scoperti 5 lavoratori “in nero” e riscontrate numerose irregolarità fiscali

Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno identificato cinque lavoratori “in nero” o “irregolari”.

Le verifiche hanno riguardato i Comuni di Potenza, Maratea, Lavello e Vietri di Potenza e hanno portato alla luce contratti di lavoro non dichiarati o condizioni lavorative non conformi alle normative vigenti. L’impiego illecito di manodopera è stato riscontrato in diverse attività commerciali, tra cui bar, officine meccaniche e imprese edili.

In aggiunta, durante una serie di controlli anti-evasione fiscale condotti su tutto il territorio provinciale, le Fiamme Gialle lucane hanno rilevato numerose violazioni da parte dei soggetti ispezionati, principalmente in merito agli obblighi di registrazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, così come quelli relativi alla fatturazione e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali necessarie per la corretta determinazione delle imposte dovute.

A seguito delle verifiche, sono stati segnalati ingenti ammanchi fiscali alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con una richiesta di applicazione delle sanzioni pecuniarie previste nei confronti delle imprese coinvolte. Il fenomeno del lavoro nero e dell’evasione fiscale rappresenta un danno significativo per l’economia nazionale, poiché priva lo Stato di risorse vitali e mina la concorrenza leale tra le aziende.

Le attività di controllo continuano, con l’obiettivo di tutelare il sistema economico, garantendo il rispetto delle leggi e contrastando le forme di illegalità che danneggiano l’intera collettività.