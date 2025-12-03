Chiorazzo: “Una manovra che ignora i problemi della Basilicata. E anche Bardi ha partecipato alla spartizione elettorale”

“L’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale – afferma il Vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo – continua a ignorare le emergenze vere della Basilicata.

La crisi idrica e del comparto agricolo, le crisi industriali e aziendali ancora aperte, la fragilità dei servizi essenziali e la sanità allo sbando, la mancanza di un progetto per il futuro economico della regione.

Di fronte a questo scenario, la maggioranza di centrodestra ha scelto ancora una volta la strada della spartizione elettorale, distribuendo risorse in maniera frammentata e senza alcun filo strategico”.

“Il Presidente Bardi – sottolinea Chiorazzo – non solo ha tollerato, ma ha partecipato personalmente alla “spartonza”, presentando egli stesso un emendamento per indirizzare la quota finanziaria “ad personam” verso interventi evidentemente imbarazzanti.

Una scelta che smentisce clamorosamente la sua stessa retorica sull’“etica ed estetica” pubblica, principi cui ormai non crede nemmeno più lui, se mai ci ha creduto. Il suo comportamento dimostra una perdita totale della rotta.

Un comportamento irrispettoso nei confronti dei lucani e dei loro bisogni. Mentre famiglie, imprese e territori attendono risposte serie, si preferisce alimentare pratiche che nulla hanno a che vedere con il buon governo.

E questo avviene nonostante la Corte dei Conti, appena pochi giorni fa, abbia trasmesso una relazione molto severa sulle leggi approvate dal Consiglio nel 2024, con rilievi importanti su metodo, procedure e sostenibilità finanziaria. È evidente che diversi degli emendamenti approvati finiranno sotto la stessa attenzione”.

“Noi dell’opposizione – evidenzia Chiorazzo – abbiamo mantenuto una posizione coerente, chiedendo di correggere la manovra ed evitare l’ennesimo catalogo di mancette distribuite in funzione degli equilibri interni alla maggioranza. In un momento così delicato, ogni risorsa pubblica dovrebbe essere destinata a interventi utili ai cittadini, non a operazioni di consenso”.

“Grazie alla nostra iniziativa – prosegue Chiorazzo – un risultato, tuttavia, è stato ottenuto. Sono stati stanziati 960 mila euro, di cui 360 mila euro destinati a ridurre o azzerare per i prossimi mesi i costi del trasporto pubblico extraurbano per le studentesse e gli studenti lucani, e 600 mila euro per il potenziamento dell’assistenza specialistica agli studenti con disabilità.

È un segnale importante per il diritto allo studio, ma che va rifinanziato e reso strutturale già dal prossimo bilancio”.

“Altro punto critico – aggiunge Chiorazzo – riguarda i fondi destinati ai Comuni. Abbiamo proposto di far confluire tutte le risorse nel Fondo Unico per le Autonomie Locali, così da definire, insieme ad Anci e Upi, criteri chiari, equi e trasparenti, capaci di sostenere davvero tutti i territori.

La maggioranza ha scelto invece un approccio dispersivo e rivolto ad accontentare qualche sindaco amico. Abbiamo espresso preoccupazione anche per le risorse destinate al capoluogo.

I fondi previsti per la città di Potenza non sono minimamente sufficienti a fronteggiare la sofferenza finanziaria strutturale dell’ente. Senza interventi seri, la città continuerà a trovarsi in affanno e senza una prospettiva concreta di sviluppo”.

“Questa manovra – conclude Chiorazzo – conferma una coalizione di centro destra che ha smarrito la direzione e che oggi appare inadeguata a guidare la Basilicata. Ai lucani serve visione, responsabilità e rispetto. Non certo l’ennesima spartizione di fine anno”.