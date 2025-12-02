Stranger Things, il finale nelle sale la notte di San Silvestro In contemporanea uscira’ in streaming globale su Netflix

Aspettare la mezzanotte insieme ai protagonisti di Stranger Things: l’episodio finale tanto atteso della saga del Sottosopra sarà proiettato in contemporanea nelle sale e in streaming a partire dalle 20 (ora di New York), in 500 cinema degli Stati Uniti e del Canada, e per gli abbonati globali di Netflix direttamente sul piccolo schermo.

Il film sarà proiettato senza interruzioni per tutto il giorno di Capodanno, come ha annunciato la piattaforma.

Anche se Netflix non trarrà profitto dalle proiezioni in sala, i cinema avranno la possibilità di vendere buoni per permettere agli spettatori di acquistare bibite, popcorn e altri snack, in cambio di un posto riservato, tramite una pagina RSVP.

A ottobre, Netflix, in collaborazione con i creatori Matt e Ross Duffer, aveva rivelato che Stranger Things: The Finale sarebbe arrivato anche nelle sale, dopo aver smentito le dichiarazioni precedenti in cui si affermava che il finale non sarebbe stato distribuito sul grande schermo.

“Siamo entusiasti che i fan possano finalmente vedere l’episodio finale al cinema: è un sogno che coltiviamo da anni, e siamo profondamente grati a Ted Sarandos, Bela Bajaria e a tutti in Netflix per averlo reso possibile,” avevano dichiarato i fratelli Duffer.

“Vederlo sul grande schermo, con un sound e una fotografia straordinari, in una sala piena di appassionati, ci sembra il modo perfetto per celebrare la conclusione di questa straordinaria avventura.”

ANSA