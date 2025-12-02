Operazione straordinaria dei Carabinieri in Val d’Agri: cinque persone deferite e diversi sequestri nella serata del 30 novembre

Nel contesto di un più ampio piano operativo mirato ad assicurare una percezione concreta di sicurezza attraverso controlli costanti e diffusi sul territorio, e sotto la direzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, la Compagnia di Viggiano – guidata dal Capitano Giovanni De Tommaso – ha svolto nella tarda serata del 30 novembre 2025 un articolato intervento straordinario che ha interessato l’intera area della Val d’Agri.

L’attività, realizzata grazie alla collaborazione coordinata delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha permesso di presidiare in modo capillare le vie di maggiore transito e i principali centri urbani, conseguendo risultati rilevanti nel contrasto alle condotte illecite.

Nel corso dei controlli, gli operatori del Nucleo Operativo e Radiomobile – impegnati su diverse direttrici – hanno denunciato in stato di libertà tre persone per differenti irregolarità:

un 49enne originario di Pescara , individuato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,13 g/l; per lui è scattato il ritiro della patente e l’affidamento del mezzo a un conoscente;

, individuato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,13 g/l; per lui è scattato il ritiro della patente e l’affidamento del mezzo a un conoscente; un 39enne della provincia di Taranto , fermato privo di documenti e già destinatario di un provvedimento di revoca della licenza di guida, che avrebbe tentato di sottrarsi alle verifiche dichiarando generalità non corrispondenti alle proprie, riconducibili invece a un parente; oltre alla contestazione per falsa identità, sono state elevate le sanzioni amministrative previste;

, fermato privo di documenti e già destinatario di un provvedimento di revoca della licenza di guida, che avrebbe tentato di sottrarsi alle verifiche dichiarando generalità non corrispondenti alle proprie, riconducibili invece a un parente; oltre alla contestazione per falsa identità, sono state elevate le sanzioni amministrative previste; un 46enne di Policoro (MT) risultato positivo ai cannabinoidi sia al primo test salivare sia alle successive verifiche mediche presso l’Ospedale di Villa d’Agri, con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Parallelamente, gli accertamenti svolti dalla Stazione Carabinieri di Viggiano hanno portato alla denuncia, per presunto concorso in truffa, di una 43enne e un 26enne della provincia di Siracusa. I due avrebbero finto di prenotare un soggiorno presso una struttura ricettiva locale, inducendo l’albergatore ad autorizzare una transazione informatica poi rivelatasi un addebito sul suo conto e non un pagamento a suo favore.

Sul fronte del contrasto alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Brienza hanno segnalato alla Prefettura, quale assuntore, un 27enne del Gambia, dopo aver rinvenuto hashish durante le perquisizioni personale e domiciliare.

Il servizio complessivo ha portato al controllo di 70 veicoli e all’identificazione di 91 persone, con l’emissione di 8 sanzioni al Codice della Strada, il ritiro di 4 patenti, il sequestro di 3 mezzi e l’esecuzione di 7 perquisizioni.

Si ricorda che, per tutti gli indagati, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva e che le attività si trovano nella fase delle indagini preliminari, ancora soggette alla valutazione dell’autorità giudiziaria nel contraddittorio con le difese.

I vertici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza sottolineano come tali interventi rappresentino l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma nel tutelare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza della comunità.