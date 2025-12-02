Netflix presenta un’offerta per acquisire Warner Bros

Il colosso dello streaming Netflix ha avanzato un’offerta prevalentemente in contante per l’acquisizione del conglomerato televisivo e cinematografico Warner Bros. Discovery, mentre il celebre studio hollywoodiano, sommerso dai debiti, continua il processo di vendita che potrebbe trasformare radicalmente il panorama mediatico statunitense, secondo quanto riportato dall’agenzia AFP.

Stando a quanto riferito da Bloomberg, Netflix si è unita a Paramount Skydance e Comcast, proprietaria di NBC Universal, nel secondo round di un’asta che ha avuto luogo durante le festività del Ringraziamento negli Stati Uniti.

La società madre di HBO, CNN e del noto studio cinematografico Warner Bros. ha ufficialmente messo in vendita le proprie attività a ottobre, dopo aver ricevuto numerose proposte non richieste, mettendo da parte una prevista separazione in due entità distinte: una focalizzata sullo streaming e la produzione cinematografica, l’altra sulle reti via cavo tradizionali.

Inizialmente, Warner Bros. Discovery era stata presa di mira da Paramount, recentemente acquisita dalla famiglia del miliardario del settore tecnologico Larry Ellison, fondatore di Oracle e uno degli uomini più ricchi del mondo.

Netflix, il servizio di streaming con il maggior numero di abbonati a livello globale (oltre 280 milioni), sta valutando un prestito ponte da decine di miliardi di dollari per finanziare la sua possibile acquisizione, secondo fonti citate da Bloomberg. Se l’affare dovesse andare in porto, questo consoliderebbe ulteriormente le capacità produttive di Netflix, garantendole asset di valore come gli studi HBO e Warner Bros.

L’accordo, tuttavia, sarà probabilmente sottoposto a un’attenta revisione da parte delle autorità antitrust negli Stati Uniti e in altri mercati strategici.

ANSA