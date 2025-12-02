La Rinascita Lagonegro affronta Prisma La Cascina Taranto nel primo turno infrasettimanale della stagione

MARSICOVETERE (Potenza) – A distanza di soli tre giorni dall’ultima gara casalinga contro la Sviluppo Sud Catania, la Rinascita Volley Lagonegro si appresta a tornare sul taraflex di Villa d’Agri per il primo turno infrasettimanale del campionato inserito in un calendario particolarmente intenso nel mese di dicembre.

Domani pomeriggio, a partire dalle ore 19.00, sarà la Prisma La Cascina Taranto a far visita alla formazione lagonegrese nell’ottava giornata della regular season di Serie A2 Credem Banca, in una sfida che assume molta rilevanza tanto per la tempistica ravvicinata quanto per la necessità di dare prosecuzione al percorso intrapreso.

Il rapido susseguirsi delle partite richiede alla squadra di coach Waldo Kantor una gestione attenta delle risorse e la capacità di mantenere elevato il livello di concentrazione, in un momento cruciale della stagione che impone continuità, equilibrio e solidità.

Ritornare in campo così rapidamente consente allo stesso tempo di capitalizzare le sensazioni maturate domenica scorsa e di affidarsi alla compattezza del gruppo, elemento cardine in questo step del campionato caratterizzato da densità di appuntamenti.

Nonostante la sconfitta, infatti, la gara con gli etnei ha portato rinnovate consapevolezze, dettate dal fatto che la squadra ha lottato ad armi pari contro una delle formazioni più dotate della categoria.

A livello di fondamentali, sempre più solido il muro (16 vincenti) utilizzato anche come arma di attacco, mentre da migliorare l’apporto dai nove metri (solo 1 ace), la ricezione (46%, un po’ al di sotto degli standard) e la fase offensiva (47%), dove spiccano i contributi del solito Cantagalli (25 punti e attuale top scorer del campionato con 144), e delle due bande Armenante e Raffaelli (14 sigilli ciascuno). Bella prova anche per il centrale Tognoni, 11 punti con 6 muri e il 71% di efficacia in attacco.

L’IDENTIKIT DELL’AVVERSARIO – Questi numeri accompagnano la Rinascita alla sfida di domani, che – a dispetto della classifica – sarà tutt’altro che semplice: i pugliesi – retrocessi l’estate scorsa dalla SuperLega e considerati i grandi favoriti dagli addetti ai lavori alla vigilia del campionato – stanno subendo un momento di involuzione nel gioco e nei risultati (6 punti in totale, 2 vittorie e cinque sconfitte, non ultima quella casalinga subìta da Siena), al punto che il 12 novembre scorso la Società ha deciso di esonerare coach Gianluca Graziosi per sostituirlo con Pino Lorizio, il grande ex di giornata.

Il tecnico originario di Putignano, infatti, ha guidato i biancorossi dal marzo 2023 (ultime giornate del campionato di A2 2022/2023) al novembre 2024, trascinandoli ai quarti di finale playoff nella stagione di Serie A3 2023/24.

Il roster tarantino contempla Oleg Antonov, capitano e gradito ritorno in terra pugliese per aver indossato la maglia della Prisma nella stagione 2022/2023; il talentuoso opposto Ibrahim Lawani, 24 anni, lo scorso anno a Monza in SuperLega; Ryu Yamamoto, palleggiatore giapponese classe 2000; Elia Bossi, centrale con esperienze in SuperLega; gli schiacciatori Marco Pierotti e Nicola Cianciotta, quest’ultimo campione d’Europa la scorsa stagione con la maglia di Perugia; Riccardo Gollini, libero proveniente da Modena e Andrea Zanotti, centrale prelevato da Verona. Tra i nuovi innesti estivi troviamo i centrali Gabriele Sanfilippo e Gabriel Galiano e le bande Luca Lorusso e Matteo Lusetti. A loro si aggiungono conferme importanti come Jannis Tom Hopt (opposto) e Davide Luzzi (libero).

IL CONFRONTO STATISTICO – La Rinascita si presenta alla sfida mettendo in mostra i suoi 404 punti totali contro i 356 della formazione tarantina, i 66 muri vincenti contro i 34 e le 117 ricezioni perfette contro le 94. Nella fila dei pugliesi spiccano gli 11 ace di Oleg Antonov, tra i migliori interpreti del fondamentale, e i 39 totali di squadra (24 quelli di Lagonegro), mentre a muro la differenza pende dalla parte dei biancorossi (66 contro 34, Cantagalli a quota 15, Tognoni 13). Tra gli ex di giornata, oltre a Lorizio troviamo Giacomo Raffaelli (che ha giocato a Taranto nella stagione 2023/24) e Giuseppe Pisano, attuale scoutman tarantino e già vice di Lorizio a Lagonegro.

LA DICHIARAZIONE – “Arriviamo a questa partita con grande senso di responsabilità – puntualizza Gabriele Tognoni nella conferenza stampa della vigilia – Il calendario è intenso e i ritmi sono serrati, ma restiamo concentrati.

La gara con Catania, persa solo al tie-break dopo un confronto molto equilibrato, ci ha lasciato il rammarico del risultato, ma anche indicazioni chiare su ciò che stiamo costruendo e sulla qualità del nostro percorso. Giocare di nuovo in casa dopo pochi giorni è un’opportunità importante, perché possiamo contare ancora una volta sul sostegno del nostro pubblico.

Taranto è una squadra solida e merita rispetto, ma vogliamo affrontarla con determinazione e cattiveria, portando in campo tutto ciò che abbiamo mostrato finora e quello che possiamo ancora migliorare. Faremo di tutto per ottenere un risultato positivo”.

Al netto dell’attento recupero di Alex Andonovic, tutto il gruppo sarà a regolare disposizione di coach Kantor.