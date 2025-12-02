CRONACA

La famiglia De Tommaso smentisce le notizie circolate sulla morte di Lorenzo: “Nessun giallo, è deceduto per cause naturali”

Foto di Redazione
30 2 minuti di lettura

Roma – Pulsano.
La famiglia di Lorenzo De Tommaso, il giovane di 25 anni originario di Pulsano e deceduto a Roma lo scorso 27 novembre, interviene con una nota ufficiale per smentire categoricamente le informazioni diffuse da diverse testate giornalistiche in merito alle circostanze del decesso.

A parlare è la sorella, Giorgia De Tommaso, che denuncia la presenza di notizie “del tutto infondate e prive di ogni riscontro reale”.

“Nessuna indagine, Lorenzo è morto per cause naturali”

La famiglia chiarisce punto per punto:

  • Non esiste alcuna indagine della magistratura legata alla morte del giovane.

  • Lorenzo è deceduto per cause naturali, riconducibili alla patologia di cui soffriva: l’epilessia.

  • Non è vero che sia stata sfondato alcunché per entrare nella stanza: “La porta del bagno non era chiusa, ma semplicemente socchiusa. È stata la coinquilina a ritrovare Lorenzo senza vita”.

  • Il telefono del ragazzo è sempre stato nella disponibilità della famiglia: nessun furto, nessuna denuncia, nessun reato ipotizzato.

  • Non è stato consegnato immediatamente solo perché Giorgia non era sul posto al momento del ritrovamento.

  • I tempi dell’autopsia non hanno nulla di sospetto: il ritardo è dipeso esclusivamente dai normali tempi della medicina legale, che non opera nel weekend.

  • L’esame è stato disposto unicamente per chiarire il nesso tra l’arresto cardiaco e l’epilessia, data la giovane età della vittima.

Non esiste alcun giallo, nessun mistero, nessuna ombra attorno alla morte di mio fratello – ribadisce Giorgia – né elementi che possano far pensare a cause diverse da quelle naturali”.

Dolore e indignazione: “Disinformazione che ferisce”

La famiglia esprime profonda amarezza per il trattamento mediatico del tragico evento:
Siamo estremamente rammaricati e feriti dalla disinformazione diffusa in queste ore. Si è parlato senza rispetto, senza verificare le fonti, con l’unico scopo di ottenere visibilità e click, calpestando la sofferenza di una famiglia distrutta”.

Le richieste della famiglia

Alla luce delle inesattezze pubblicate, i De Tommaso chiedono:

  • La rettifica immediata degli articoli contenenti notizie false.

  • Che tale rettifica sia resa con adeguata evidenza.

  • Che vengano riportate solo informazioni corrette, già comunicate direttamente dalla famiglia.

Inoltre, annunciano che verranno intraprese tutte le azioni legali necessarie a tutela della memoria di Lorenzo e dell’immagine dei familiari.

Domani torneremo finalmente a casa – conclude Giorgia – e mercoledì si svolgeranno i funerali, nella massima compostezza e nel rispetto del dolore che stiamo vivendo”.

Foto di Redazione
30 2 minuti di lettura
Foto di Redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio