La famiglia De Tommaso smentisce le notizie circolate sulla morte di Lorenzo: “Nessun giallo, è deceduto per cause naturali”
Roma – Pulsano.
La famiglia di Lorenzo De Tommaso, il giovane di 25 anni originario di Pulsano e deceduto a Roma lo scorso 27 novembre, interviene con una nota ufficiale per smentire categoricamente le informazioni diffuse da diverse testate giornalistiche in merito alle circostanze del decesso.
A parlare è la sorella, Giorgia De Tommaso, che denuncia la presenza di notizie “del tutto infondate e prive di ogni riscontro reale”.
“Nessuna indagine, Lorenzo è morto per cause naturali”
La famiglia chiarisce punto per punto:
-
Non esiste alcuna indagine della magistratura legata alla morte del giovane.
-
Lorenzo è deceduto per cause naturali, riconducibili alla patologia di cui soffriva: l’epilessia.
-
Non è vero che sia stata sfondato alcunché per entrare nella stanza: “La porta del bagno non era chiusa, ma semplicemente socchiusa. È stata la coinquilina a ritrovare Lorenzo senza vita”.
-
Il telefono del ragazzo è sempre stato nella disponibilità della famiglia: nessun furto, nessuna denuncia, nessun reato ipotizzato.
-
Non è stato consegnato immediatamente solo perché Giorgia non era sul posto al momento del ritrovamento.
-
I tempi dell’autopsia non hanno nulla di sospetto: il ritardo è dipeso esclusivamente dai normali tempi della medicina legale, che non opera nel weekend.
-
L’esame è stato disposto unicamente per chiarire il nesso tra l’arresto cardiaco e l’epilessia, data la giovane età della vittima.
“Non esiste alcun giallo, nessun mistero, nessuna ombra attorno alla morte di mio fratello – ribadisce Giorgia – né elementi che possano far pensare a cause diverse da quelle naturali”.
Dolore e indignazione: “Disinformazione che ferisce”
La famiglia esprime profonda amarezza per il trattamento mediatico del tragico evento:
“Siamo estremamente rammaricati e feriti dalla disinformazione diffusa in queste ore. Si è parlato senza rispetto, senza verificare le fonti, con l’unico scopo di ottenere visibilità e click, calpestando la sofferenza di una famiglia distrutta”.
Le richieste della famiglia
Alla luce delle inesattezze pubblicate, i De Tommaso chiedono:
-
La rettifica immediata degli articoli contenenti notizie false.
-
Che tale rettifica sia resa con adeguata evidenza.
-
Che vengano riportate solo informazioni corrette, già comunicate direttamente dalla famiglia.
Inoltre, annunciano che verranno intraprese tutte le azioni legali necessarie a tutela della memoria di Lorenzo e dell’immagine dei familiari.