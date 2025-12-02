Fondo “Dopo di Noi”, definiti gli interventi

Per sostenere percorsi di autonomia delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la Basilicata ha definito la programmazione 2023 del Fondo “Dopo di Noi”, in coerenza con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2023. La Regione dispone di 715.340 euro, di cui 141.000 destinati agli obiettivi di servizio previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La programmazione regionale, condivisa attraverso il confronto con autonomie locali e organizzazioni rappresentative, stabilisce gli interventi da attuare sul territorio. Le misure previste riguardano l’accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare, il sostegno alla domiciliarità in soluzioni abitative adeguate, progetti personalizzati di abilitazione e inclusione sociale e soluzioni alloggiative innovative; eventuali permanenze temporanee in strutture extra-familiari sono previste solo in via residuale.

Una particolare attenzione è rivolta alle situazioni più fragili, come quelle con genitori anziani o con condizioni abitative non idonee a sostenere percorsi di autonomia. L’accesso agli interventi avviene sulla base di criteri di urgenza e bisogno, supportati da valutazioni multidimensionali che considerano anche la situazione economica e abitativa.

“Con questa programmazione – afferma l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – si rafforza un impegno concreto a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Il Fondo Dopo di Noi rappresenta uno strumento essenziale per promuovere autonomia, sicurezza e dignità. Le risorse disponibili permetteranno di attivare soluzioni abitative adeguate e progetti personalizzati. Il confronto con enti locali e associazioni ha consentito di definire una programmazione realistica e condivisa, con l’obiettivo di superare le difficoltà degli anni precedenti e garantire interventi tempestivi ed efficaci”.