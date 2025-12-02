Cupparo: Giro d’Italia, tappa lucana promuove i territori

“Il percorso della quinta tappa della 109/a edizione del Giro d’Italia, la Praia a Mare-Potenza, di 204 chilometri, rappresenta un’ulteriore significativa promozione turistica per i comuni dei Parchi Nazionale del Pollino e Appennino Lucano”.

A sostenerlo l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo per il quale “dopo il grande successo di pubblico e di immagine nelle due tappe lucane del Giro 2025, il ritorno sui nostri territori della più importante manifestazione ciclistica è stato possibile grazie all’impegno della Giunta, in primo luogo del Presidente Bardi e del lavoro svolto dal mio Dipartimento con il direttore generale Lo Vecchio.

Sono orgoglioso che nel percorso della quinta tappa c’è anche Francavilla in Sinni. La mia comunità, sono certo, saprà accogliere al meglio il passaggio della carovana ciclistica come faranno le comunità di Lauria, Castelluccio Superiore, Noepoli, Aliano, Viggiano, Pignola sino all’arrivo a Potenza che trarrà un buon ritorno di immagine.

Siamo soddisfatti per aver centrato l’obiettivo– aggiunge Cupparo – della promozione dei nostri territori attraverso attività di valorizzazione culturale e sportiva, in un’ottica di sviluppo economico e sociale delle comunità locali. Il turismo sportivo rappresenta una leva importante per attirare visitatori e far conoscere il patrimonio naturale, storico e paesaggistico della Basilicata, generando un impatto positivo su vari settori dell’economia locale, inclusi quelli dell’ospitalità, della ristorazione e del commercio. Inoltre, eventi di risonanza nazionale e internazionale hanno dimostrato di poter rafforzare l’identità del territorio e di migliorarne la visibilità sui mercati turistici nazionali ed esteri.

L’impegno per ospitare manifestazioni sportive di livello nazionale prosegue. In sintonia con la LND – annuncia Cupparo – contiamo di ospitare la Juniores Cup Serie D 2026, la prestigiosa manifestazione che valorizza i nostri talenti calcistici giovanili e siamo interessati a stringere sinergie con Taranto che ospiterà i XX Giochi del Mediterraneo nel 2026, precisamente dal 21 agosto al 3 settembre. Per raggiungere buoni risultati c’è bisogno di maggiore sinergia tra Regione, federazioni e società sportive, Comuni e Ministero allo Sport”.