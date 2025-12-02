Boscaiolo morto a Satriano, oggi l’autopsia sul corpo del 51enne

Si svolgerà oggi l’autopsia sul corpo di Gerardo Adesso, il boscaiolo 51enne originario di Polla (Salerno) deceduto giovedì scorso mentre lavorava in un cantiere forestale nel bosco di Santa Maria al Monte, a Satriano di Lucania. L’esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Potenza con l’obiettivo di chiarire le cause esatte che hanno portato alla morte dell’operaio.

Secondo quanto emerso finora, le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono principalmente due.

La prima è quella di una caduta durante le operazioni di lavoro: in questo caso sarà necessario verificare se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate e se l’eventuale incidente sarebbe stato evitabile.

La seconda ipotesi è quella di un malore improvviso: l’autopsia dovrà accertare se l’eventuale evento patologico possa essere collegato o meno all’attività lavorativa che Adesso stava svolgendo.

L’esito dell’esame autoptico potrebbe fornire elementi decisivi per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.