Basilicata, il centrosinistra attacca: “Assestamento di bilancio come una maxi-marchetta”

La manovra di assestamento di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Basilicata continua a far discutere. Questa mattina i gruppi di minoranza di centrosinistra hanno tenuto una conferenza stampa a Potenza, durante la quale hanno rivolto dure critiche alla maggioranza guidata dal presidente Vito Bardi (Forza Italia).

Secondo l’opposizione, il provvedimento economico sarebbe stato gestito come “una legge mancia”, trasformandosi in “una maxi-marchetta, un mercinomio, senza dare risposte ai principali problemi della regione”. Per i consiglieri di minoranza, l’operato del governo regionale meriterebbe “un voto pari a zero nella pagella di fine anno”.

Il capogruppo del Partito Democratico, Roberto Cifarelli, ha definito “fuorviante” la narrazione della maggioranza:

“Siamo qui per fare un’operazione di verità e trasparenza”, ha dichiarato.

Ancora più dura la posizione del Movimento 5 Stelle. La capogruppo Alessia Araneo ha sottolineato come l’assestamento fosse stato presentato come una manovra tecnica, ma nei fatti si sarebbe rivelato “una maxi-marchetta, un modello di marchetta lecita”.

“Ai lucani arriva un messaggio deprimente: se non avete un consigliere o un assessore amico, siete spacciati”, ha aggiunto.

Nel mirino dell’opposizione anche il presidente Bardi, accusato di non esercitare pienamente il proprio ruolo: “Non governa e non controlla nulla”, hanno affermato alcuni consiglieri.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune), Viviana Verri (M5S), Antonio Bochicchio (Psi) e Piero Marrese (Pd). Tutti hanno ribadito la loro preoccupazione per l’utilizzo dei fondi regionali:

“La maggioranza ha utilizzato i soldi pubblici come se fossero fondi privati”, hanno denunciato.

E hanno concluso esprimendo timori sulla stabilità finanziaria della Regione:

“Siamo molto preoccupati per la tenuta dei conti della Basilicata”.