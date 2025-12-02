Balorda nostalgia di Olly brano più ascoltato su Apple Music
Su scala globale spicca il successo travolgente di “APT.” di Rosé & Bruno Mars, che domina contemporaneamente come brano più riprodotto su Apple Music, più ricercato su Shazam, più trasmesso dalle radio nel mondo e con i testi più consultati. I dati emergono dalle classifiche di fine anno pubblicate da Apple Music.
Apple ha inoltre lanciato l’esperienza Replay ’25, un percorso ancora più dettagliato e personalizzato che permette agli utenti di ripercorrere il proprio anno musicale, evidenziando come le preferenze siano cambiate — o siano rimaste stabili — nel corso dei mesi.
Classifiche italiane
In Italia Olly conquista la vetta con Balorda nostalgia. Il cantautore compare altre due volte nella top ten: al terzo posto con Per due come noi (con Angelina Mango & Juli) e al decimo con Scarabocchi.
Il secondo gradino del podio spetta a Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, mentre Giorgia — unica artista donna solista nelle prime dieci posizioni — è quarta con La cura per me.
L’unico artista internazionale nella top ten è Bad Bunny, quinto con DtMF. Seguono Neon di Sfera Ebbasta & Shiva, Incoscienti Giovani di Achille Lauro al settimo posto, Il filo rosso di Alfa all’ottavo e Battito di Fedez in nona posizione.
Classifica Shazam Italia
Su Shazam guida Alex Warren con Ordinary. Alle sue spalle Lola Young con Messy, seguita da Doechii con Anxiety.
Al quarto posto ritroviamo la hit globale di Rosé & Bruno Mars, APT., mentre in quinta posizione c’è Marracash con Gli sbandati hanno perso.
La scena latina si fa notare grazie a W Sound, Beéle & Ovy On the Drums, sesti con La Plena (W Sound 05). Cremonini torna in classifica con Ora che non ho più te, una delle tracce più identificate dell’anno.
Chiudono la top ten Alleh & Yorghaki con Capaz (merengueton) all’ottavo posto, Alfa con Il filo rosso in nona posizione e Gracie Abrams, decima con That’s So True.
Classifiche globali
A livello mondiale nessun brano ha avuto un impatto paragonabile a “APT.” di Rosé & Bruno Mars, che ottiene il primo posto nelle principali classifiche:
- Top Brani 2025 Globale
- Top 100 Shazam
- Classifica Radio 2025 (globale)
- Top 100 dei testi più letti
Completano le prime posizioni Kendrick Lamar & SZA con Luther, Lady Gaga & Bruno Mars con Die With A Smile, ancora Kendrick Lamar con Not Like Us e Billie Eilish con Birds of a Feather.
