Assestamento di bilancio in Consiglio regionale: approvato a maggioranza tra “mancette” e ironie

Tanto a te, tanto a me. È il refrain che rimbalza tra i corridoi del Consiglio regionale della Basilicata dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Un provvedimento che la maggioranza ha votato compatta, mentre le opposizioni si sono espresse contro e il consigliere di Azione, Morea, ha scelto l’astensione.

Secondo quanto ricostruito da Basilicata24.it, il clima in Aula sarebbe stato simile a un vero e proprio banchetto di assegnazioni, dove quasi tutti i consiglieri di maggioranza — presidente Bardi compreso — avrebbero avuto un proprio spazio nella distribuzione delle risorse.

Grazie anche al contributo di una fonte interna al Consiglio regionale, il giornale ha elaborato una tabella “semi-seria”, redatta con spirito goliardico, che ipotizza una sorta di spartizione delle somme tra i consiglieri e i territori di riferimento.

Secondo questa ricostruzione, il presidente Bardi sarebbe indicato come promotore di 600mila euro al Comune di Potenza e 300mila euro a Filiano, mentre l’assessore Galella avrebbe sostenuto i 10mila euro destinati ai Portatori del Santo.

Il resto delle assegnazioni è affidato alla lettura della tabella, definita “scherzosa”, ma che riflette — come sottolinea il giornale — un andazzo ormai noto nella gestione delle risorse regionali.

Dietro l’ironia, però, emerge una critica politica più profonda: secondo diversi osservatori, l’attuale maggioranza di centrodestra mostrerebbe miopia strategica e una crescente attenzione alle imminenti scadenze elettorali, anziché a una visione di lungo periodo per la Basilicata. Una visione che, secondo l’articolo, “non va oltre il proprio ombelico”, rischiando di condurre la regione verso un vicolo cieco.

Di seguito, la tabella elaborata e pubblicata da basilicata24.it