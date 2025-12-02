250 anni dalla nascita di Jane Austen, festival ad Ancona

Nel 2025 ricorreranno i 250 anni dalla nascita di Jane Austen (16 dicembre 1775), la grande autrice inglese che, con eleganza e sottile ironia, ha saputo raccontare come pochi le contraddizioni dell’animo umano, i sentimenti, le convenzioni sociali, l’orgoglio e i pregiudizi.

Per celebrare questo anniversario, l’associazione Aps Quam Pulchra Es organizza dal 13 al 16 dicembre alla Mole Vanvitelliana un ricco programma di iniziative intitolato “Il Natale di Jane”: letture sceniche, giochi dal vivo, proiezioni, incontri letterari, una cena tematica, musica e danze tipiche dell’epoca Regency.

Attori e rievocatori in costume d’epoca guideranno il pubblico in un percorso immersivo, dove l’attenzione ai dettagli — dagli abiti alle melodie — ricreerà la magia delle atmosfere austeniane.

Un’occasione per riscoprire la modernità di una scrittrice che, attraverso protagoniste intelligenti e determinate, ha saputo raccontare i desideri, le difficoltà e le conquiste delle donne del suo tempo, anticipando temi che ancora oggi risuonano attuali.

Figura cardine del panorama letterario tra Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo, Jane Austen continua a influenzare lettori e registi contemporanei: dalle sue opere sono nati film e serie amatissimi come Orgoglio e Pregiudizio, Emma, Sanditon e perfino la popolare serie Netflix Bridgerton, che ne richiama ambientazioni e sensibilità. Le sue storie parlano di amore, emancipazione e ricerca di autenticità.

Il programma prende il via il 13 dicembre al Museo Omero, con un laboratorio di disegno per creare il proprio ritratto in stile Regency; a seguire l’incontro “Orgoglio e Pop Corn: Jane Austen tra canone letterario e cultura pop” con Elisa Morini, guida letteraria e voce radiofonica.

Domenica, sempre al Museo Omero, spazio al live game “A Pemberley tra Orgoglio e Pregiudizio”, un’esperienza che unisce gioco, letteratura e accessibilità, celebrando l’opera di Austen attraverso un approccio inclusivo e partecipativo.

Alle 17, al The Mole Caffè Letterario, si potrà rivivere l’atmosfera dei salotti del primo Ottocento con giochi da tavolo e di carte, accompagnati da una tazza di tè.

Le celebrazioni proseguiranno martedì 16 al The Mole con il Jane Austen Book Corner, dedicato alla lettura ad alta voce di passi tratti dai suoi principali romanzi, seguita da una conversazione in stile autentico salotto Regency. In chiusura, la proiezione del film Orgoglio e Pregiudizio e la cena a tema “Al Gran Ballo di Netherfield”.

ANSA