“Train Dreams” e il ritorno di “Stranger Things” guidano lo streaming in Italia – Classifica JustWatch

Nell’ultima settimana, le classifiche di JustWatch hanno visto alcune sorprese e conferme sia per i film che per le serie TV più popolari in Italia. Andiamo a scoprire insieme i titoli che stanno dominando lo streaming in questo periodo.

Film

1. Train Dreams

Questa settimana, il podio dei film viene rinnovato con l’ingresso al primo posto di Train Dreams, un dramma storico ambientato negli Stati Uniti dei primi del Novecento. Diretto da un regista ancora sconosciuto al grande pubblico, il film racconta la vita di Robert Grainer, un taglialegna che attraversa un’epoca di trasformazioni rapide e decisive. Il film ci porta a conoscere la sua esistenza tra amori brevi, dolorose perdite e il veloce cambiamento di una nazione. Con il suo approccio intimo e struggente, Train Dreams esplora temi universali come il dolore e la bellezza della vita quotidiana, suscitando una risposta emotiva potente. Un debutto che ha conquistato subito gli spettatori italiani, con una narrazione che, pur nella sua lentezza, cattura l’animo umano.

2. After the Hunt – Dopo la Caccia

Al secondo posto, troviamo stabile After the Hunt – Dopo la caccia, il dramma psicologico di Luca Guadagnino, che ha riscosso successo anche al Festival di Venezia. Interpretato da Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, il film esplora la vita di una professoressa universitaria che si ritrova a dover affrontare le accuse di una studentessa contro un suo collega. Quando un segreto del passato riaffiora, la sua vita va a pezzi tra etica, potere e verità. Un film che continua a tenere incollati gli spettatori grazie alla sua tensione crescente e alla qualità del cast.

3. Frankenstein

In terza posizione si conferma Frankenstein di Guillermo del Toro, un ritorno al gotico per il regista premio Oscar, che rielabora il celebre romanzo di Mary Shelley. La pellicola, presentata anch’essa al Festival di Venezia, segue la storia di Victor Frankenstein (Oscar Isaac), un uomo ossessionato dalla possibilità di riportare in vita i morti, creando un essere mostruoso. La visione del Toro è unica, caratterizzata da atmosfere cupe e inquietanti, e riesce a rinnovare un classico della letteratura horror.

Serie TV

1. Stranger Things

La grande sorpresa per le serie TV è il ritorno in cima alla classifica di Stranger Things, che ha visto l’uscita della tanto attesa quinta stagione. La serie, che ha affascinato milioni di spettatori in tutto il mondo, riporta il pubblico nelle ombre di Hawkins, una cittadina che nasconde segreti inquietanti. Con la scomparsa di Will Byers, i protagonisti si ritrovano ad affrontare una nuova ondata di misteri e minacce sovrannaturali. Questo ritorno trionfale segna la fine di un ciclo narrativo carico di nostalgia, tensione e colpi di scena.

2. Pluribus

Dopo tre settimane consecutive in vetta, Pluribus scende al secondo posto, ma continua a mantenere una forte presenza nella classifica. La serie racconta la storia di una persona disperata, incaricata di impedire la felicità nel mondo, in una satira filosofica che gioca sulla tristezza necessaria e sul potere di chi non ha più nulla da perdere. Con il suo approccio unico e la sua profondità, Pluribus ha catturato l’attenzione del pubblico italiano, che ne apprezza la riflessione sul significato della vita e del dolore.

3. All Her Fault

Con un’impennata di tre posizioni, All Her Fault conquista il terzo posto. La serie, un thriller psicologico ambientato a Chicago, racconta l’incubo di una madre, Marissa, che scopre che il suo bambino è scomparso dopo essere stato portato a giocare a casa di un amico. Le indagini si complicano mentre la verità emerge lentamente, e le bugie e le paure crescono. All Her Fault tiene gli spettatori con il fiato sospeso grazie a una trama tesa e un’atmosfera che non lascia scampo.

Questa settimana, JustWatch ha anche presentato una guida alle migliori serie di fantascienza disponibili su Netflix, con una particolare attenzione alla stagione finale di Stranger Things, che domina la classifica.

Questa settimana le classifiche di film e serie TV in Italia evidenziano un mix interessante di ritorni trionfali e nuove proposte intriganti. Stranger Things riconquista il primo posto con la sua attesissima nuova stagione, mentre Train Dreams fa una sorprendente entrata al primo posto tra i film. Se ancora non avete visto queste opere, ora è il momento di metterle in lista!

