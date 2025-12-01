Regione e Apt lanciano l’Ap per gli Educational Tour

La Regione Basilicata, attraverso l’Agenzia di promozione territoriale (Apt), ha diffuso un avviso pubblico rivolto alle agenzie di viaggio lucane con sede in regione e regolarmente iscritte al Registro Regionale e all’albo fornitori telematico dell’Apt Basilicata.

L’iniziativa mira a raccogliere proposte per la realizzazione di Educational Tour destinati a tour operator, giornalisti, blogger, influencer e professionisti del settore turistico provenienti dai principali mercati nazionali e internazionali.

La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a 200.000 euro; i progetti potranno essere realizzati nel periodo dicembre 2025 – marzo 2027.

Gli Educational Tour rappresentano strumenti strategici di marketing territoriale: consentono agli operatori qualificati e ai content creator di vivere direttamente l’esperienza della destinazione, diventando poi ambasciatori del territorio presso i loro Paesi e le proprie community.

L’avviso copre numerosi ambiti di interesse turistico – luxury, MICE, wedding, turismo culturale, balneare, cicloturismo, trekking, turismo sociale e scolastico – e si rivolge ai mercati prioritari: Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Paesi Scandinavi, Russia, USA, Messico, Argentina, Brasile, Canada, Cina e Giappone.

Le agenzie di viaggio interessate potranno presentare fino a tre proposte, ciascuna finanziabile fino a 20.000 euro.

Le proposte dovranno illustrare il progetto e il mercato di riferimento, indicare la denominazione, il programma dettagliato del tour, la scheda dei partecipanti, i servizi di ospitalità e trasporto previsti, oltre all’impegno a trasmettere una relazione conclusiva delle attività.

Le candidature saranno valutate in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della completezza della documentazione, della congruità dei costi, della capacità organizzativa del proponente e del potenziale interesse per i mercati nazionali e internazionali.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo:

[email protected] con oggetto “Manifestazione d’interesse Buy Bas”, utilizzando il modulo allegato all’avviso.

I tour potranno svolgersi in qualsiasi periodo dell’anno, eccetto dal 1° luglio al 31 agosto, salvo proposte di particolare rilevanza valutate dall’APT. La durata potrà variare da 1 a 6 giorni (5 notti).

L’APT valuterà le proposte entro 30 giorni e potrà partecipare attivamente agli Educational Tour, accogliendo gli ospiti e monitorando lo svolgimento delle attività.

Dichiarazione dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo.

“Con questo avviso sosteniamo in modo concreto la capacità delle agenzie di viaggio lucane di attrarre nuovi flussi turistici e di costruire relazioni con i mercati internazionali più dinamici.

Rafforziamo l’intera filiera regionale, valorizzando chi opera sul territorio e investe in professionalità e qualità. La Basilicata ha tutte le carte in regola per competere e crescere ancora nel panorama turistico nazionale e globale”.

Dichiarazione del direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli

“È una misura condivisa con l’Assessorato alle Attività Produttive, che ringrazio, e che si integra con le attività a regia diretta dell’Apt. Si tratta di un intervento fortemente richiesto dai nostri tour operator e siamo certi che le proposte che perverranno saranno di qualità e sapranno valorizzare l’intero territorio regionale”.