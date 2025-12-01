Meloni: ‘Mosca dia un contributo fattivo ai negoziati’

Alla vigilia degli incontri tra l’Inviato speciale del Presidente Trump e le autorità russe, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua speranza che Mosca contribuisca in maniera concreta al processo negoziale.

Lo ha comunicato una nota ufficiale di Palazzo Chigi, che ha riportato le parole della Meloni in merito alla conversazione con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e altri leader europei, con l’intento di fare il punto sulla situazione dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina.

Durante la videoconferenza con i leader europei, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, dall’Eliseo, hanno approfondito anche il confronto con l’inviato americano Steve Witkoff e il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, che hanno partecipato agli incontri dalla Florida.

Il tema centrale dei colloqui è stato come procedere nel cammino verso una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina, con la volontà di rafforzare il dialogo e favorire l’avanzamento del processo di pace.

